قافلة طبية بجنوب العريش للكشف على المرضى مجانا

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى اليوم الثلاثاء، قافلة طبية لحى الصفا جنوب مدينة العريش، للكشف على المواطنين بالمجان، وذلك تحت رعاية وزارة الصحة ومحافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة.

الصحة: قوافل طبية للقرى والمراكز بالتعاون مع التضامن

وقال وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، الدكتور طارق محمد كامل، إن القافلة تأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، ممثلة في جمعية الهلال الأحمر المصري لتنظيم القوافل الطبية لأهالي شمال سيناء وتقديم الدعم الطبي بالكشف والعلاج المجاني للمرضى.

الكشف على المرضى بجميع التخصصات الطبية

وقال الدكتور حاسم حمدى، مدير عام التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة في شمال سيناء، إن القافلة تضم تخصصات الأطفال، والباطنة، والنساء والولادة، والرمد، والعظام، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء الكشف الطبي على المواطنين في مقر الوحدة الصحية بحى الصفا جنوب مدينة العريش.

وأوضح فتحى عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية، إن متطوعي الهلال الأحمر المصري قاموا بتنظيم المواطنين لتلقي الخدمة الطبية، من خلال فريق من المتطوعين التابعين للهلال الأحمر المصرى بمقره وسط مدينة العريش.

حملات الهلال الأحمر مستمرة بجميع المناطق

وأكد الدكتور مصطفى المالح، رئيس الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، إن الحملات الطبية والطعام العينى مستمران من الهلال برعاية المحافظ على طوال العام، موضحا أن الحملة سوف تنتقل من مكان إلى أخر على مدار الشهر، مشيرا إلى أنه كانت هناك حملات مشابة جنوب وغرب الشيخ زويد، وبعض القرى بوسط سيناء.