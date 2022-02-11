ضبط 173 قطعة سلاح و239 قضية مخدرات وتنفيذ 86614 حكما على مستوى الجمهورية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 173 قطعة سلاح و239 قضية مخدرات وتنفيذ 86614 حكما قضائيا، على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط عدد 173 قطعة سلاح نارى بحوزة 147 متهما.. وذلك على النحو التالى:

14 بندقية آلية.

20 بندقية خرطوش.

6 طبنجات.

133 فرد محلى.

371 طلقة مختلفة الأعيرة.

15 خزينة متنوعة.

203 قطع سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 86614 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

346 حكم جناية.

26880 حكم حبس جزئى.

4584 حكم حبس مستأنف.

42916 حكم غرامة.

11888 مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط تشكيل عصابى، ضم 4 متهمين، ارتكبوا 2 حادث متنوع.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط 239 قضية مخدرات .. بإجمالى عدد 261 متهما ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت 29,865 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 14,038 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 4,541 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1,250 كيلو جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 934 كيلو جرام.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 550 جرام.

كمية من مخدر الشابو وزنت 540 جرام.

كمية من مخدر الآيس وزنت 412 جرام.

كمية من مخدر الماكس وزنت 30 سم.

كمية من مخدر الكوكايين وزنت 5 جرام.

عدد 2413 قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 48 متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 22 متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط 217 دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 23237 مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص 60 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 12 منهم.

حملة أمنية بالقليوبية .. لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط 9 قطع سلاح نارى وأبيض.

ضبط 16 قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة.. بحوزة 19 متهم "لعدد 7 منهم معلومات جنائية".

ضبط 7 متهمين هاربين.

تنفيذ 7532 حكم قضائى متنوع.

حملة مكبرة بالشرقية لاستهداف الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية تُسفر عن ضبط 29 محكوما عليه

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية بإشراف قطاع الأمن العام من ضبط عدد 29 محكوما عليه فـى عدد 30 جناية من بينها "حكمان بالسجن المؤبد" فـى العديد من القضايا أبرزها مخدرات، سلاح، سرقة، تزوير، قتل، تنقيب عن الآثار .

بمواجهة المحكوم عليهم أقروا بصحة الأحكام الصادرة ضدهم.

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط المحكوم عليهم الهاربين

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين فقد أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية اختباء أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس خشية ضبطه، وذلك لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 5 قضايا من بينها حكمان بالسجن المؤبد فى قضيتى سلاح – شروع فى قتل.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها.

ضبط 28042 مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 28042 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

5440 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

221 مخالفة السير بدون تراخيص.

58 مخالفة شروط التراخيص.

6 مخالفات الدراجات النارية.

24 مخالفة موقف عشوائى.

ضبط 7594 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد 7594 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 7549 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 45 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 750 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط 212 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالي مضبوطات 1464 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .

جار استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.