ضبط شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بحجم تعاملات 9 ملايين جنيه

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين يقيمان بإحدى الدول، وشقيق أحدهما المقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي في قنا، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأفادت التحريات بقيام الأول والثاني بتجميع مدخرات العاملين المصريين في الخارج بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثالث من خلال تحويلات بنكية على حسابه، ويقوم الأخير عقب استلامها باستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية، وتسليمها عقب ذلك لذوى العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثالث وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول والثاني، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ 4 ملايين و716 جنيها مصريا.

بحجم تعاملات 4 ملايين جنيه.. ضبط أحد الأشخاص بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة اتفاق متهم آخر مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل إرسال قيمة تلك البضائع من خلال تحويلات بريدية على حسابه بالبريد المصري بالعملة المصرية، حيث يقوم المتهم عقب ذلك بتسليمها لذوي العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول المتواجد بإحدى الدول، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغت 4 ملايين و115 جنيها مصريا.