كشف ملابسات احتجاز أحد الأشخاص بالبحيرة لخلافات مالية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوحمص بمديرية أمن البحيرة بانقلاب مركبة «توك توك - دون لوحات معدنية»، بدائرة المركز، وعدم تواجد قائدها وحضور «أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز»، وقرر بأن مركبة «توك توك» ملك شقيقه «مقيم بدائرة المركز» واتهم «سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية» بخطف شقيقه بمساعدة آخرين حال سيره بمركبة «توك توك» بمحل الواقعة، وأضاف بقيام المذكورة بالاتصال به من هاتف شقيقه وطلبت منه دفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه، وعلل ذلك لوجود خلافات مالية بين شقيقه والمشكو في حقها.

أسفرت جهود البحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة عن تحديد مكان تواجد المجني عليه بشقة خاصة بالمتهمة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، وعُثر على المجنى عليه مُقيد اليدين وأمكن ضبط «6 أشخاص بينهم المتهمة المذكورة»، وبحوزتهم «73 إيصال أمانة على بياض بتوقيع المجني عليه - عقد بيع ابتدائي لشقة بتوقيع المجني عليه - فرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار - 3 أسلحة بيضاء - الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه - سيارة مُرخصة باسم شقيق أحد المتهمين».. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات الخلاف المشار إليه بين المجني عليه والمتهمة، حيث قامت المتهمة بالاتفاق مع باقي المتهمين على استدراج المجني عليه لمحل الواقعة واختطافه.

كشف ملابسات واقعة احتجاز أحد الأشخاص بالجيزة

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر» بغياب شقيقه «تاجر سيارات، مقيم بذات العنوان» مُنذ نحو أسبوع وتلقيه رسالة نصية من هاتف شقيقه وطلب منه تدبير مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه، وأضاف بتعثر شقيقه مادياً مُنذ عام تقريباً ووجود خلافات بينه وآخرين وأنه علم من شركائه السابقين أنه كان متواجد بأحد المقاهي بدائرة القسم قبل اختفائه وطلبوا منه عدم الإبلاغ لمحاولة التوصل لإنهاء تلك الخلافات إلا أنه نظراً لطول الفترة وانقطاع اتصالاته معهم، حضر للإبلاغ، وما توصلت إليه التحريات إلى انصراف المتغيب من المقهى رفقة شخصين واستقلوا سيارة وبالكشف عنها تبين أنها مُسجلة باسم «أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة العياط».

كما أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن وراء ارتكاب الواقعة «5 أشخاص بينهم مالك السيارة المشار إليها» لثلاثة منهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمنزل مالك السيارة وضبطهم وتم تحرير المجني عليه.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر مالك السيارة بوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه، واستعان بباقي المتهمين لارتكاب الواقعة، وبمواجهة المجني عليه أيد ذات الأقوال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.