وفاة أستاذة جامعية بالمنوفية بعد 10 أيام من وضع مولودتها.. «اتعينت في أول الدراسة»

خيمت حالة من الحزن على محافظة المنوفية، بعد وفاة الدكتورة آلاء رمضان المعيدة بقسم الطفيليات الطبية بكلية الطب جامعة المنوفية، ونعى الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وفاة المعيدة الشابة، خاصة مع احتمالية وحود شبهه جنائية حول الوفاة، داعين الله أن يتغمذها بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان على فراقها.

صدمة بين أصدقاء الدكتورة آلاء رمضان بعد وفاتها

وأنجبت الزوجة المتوفية الدكتورة آلاء رمضان، طفلتها قبل عشرة أيام فقط من وفاتها، ووضعت الطفلة في الحضانة بأحد المستشفيات، كما أن المتوفية جرى تعيينها في كلية الطب بجامعة المنوفية، مطلع العام الدراسي الجاري، وتسببت وفاتها في صدمة كبيرة بين أصدقائها وأقاربها في المنوفية، الذين طالبوا بالقصاص لها لوجود شبهة جنائية.

ودشن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج يطالبون فيه عن كشف تقاصيل الوفاة والقصاص من المتهم بعد التحقيق مع المتهم في الواقعة، مؤكدين على أن المتوفية يوجد بجسمها كسور وكدمات وسحجات في مناطق متفرقة من الجسم وهي التي أودت بحياتها، فيما تواصل حهلت التحقيق المختلفة التحقيق في الواقعة لمعرفة تفاصيل الواقعة.

كلية الطب تنعى الدكتورة آلاء رمضان

ونعت كلية الطب جامعة المنوفية، في بيان لها، وفاة الدكتورة آلاء رمضان، وجاء نص النعي كالتالي «بمزيد من الحزن والأسى تنعى كلية الطب جامعة المنوفية الدكتورة آلاء رمضان المعيدة بقسم الطفيليات الطبية بالكلية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته، ويتقدم جميع منسوبي كلية الطب جامعة المنوفية بخالص المواساة والعزاء لجميع أفراد أسرتها وزملائها، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بوفاة أستاذة جامعية بكلية الطب جامعة المنوفية تدعى «ا.ر» فور وصولها مستشفى سرس الليان العام، ويوجد في جسمها كسور وكدمات وسحجات متفرقة، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.