توقعات طقس 72 ساعة مقبلة: دافئ نهارا شديد البرودة ليلا يصل للصقيع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة، إذ تشهد البلاد بداية من السبت، استقرارا في الأجواء الجوية، حيث تزداد درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، وتشهد البلاد أجواء غائمة وشبورة صباحية على بعض المناطق، فضلا عن اختفاء الأمطار هذا الأسبوع حتى الخميس المقبل الموافق 17 فبراير الجاري.

طقس السبت والأحد

ووفق خبراء الأرصاد، فإن غدا السبت سيشهد ليلا، طقسا شديد البرودة يصل لحد الصقيع على بعض المناطق كالسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة لوجود شبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية إلى السواحل الشمالية الشرقية والغربية، والقاهرة الكبرى والوجه البحري، ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشمس على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

طقس الاثنين

كما يشهد طقس الاثنين المقبل، نشاطا للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة وظهور الشبورة المائية، على السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة ومدن القناة، وكذلك محافظات الوجه البحري وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 12 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 13 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24، والصغرى 15.

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 14 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي 23، والصغري 15.

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 11.