أهم أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 82: التصدي لهجوم المغول في «سوغوت»

تصدر مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 82، محركات البحث في جوجل، عقب عرضه أمس، على قناة «الفجر» الجزائرية.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 82

وعرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 82، يوم الأربعاء، على القناة الرسمية للعرض «ATV» التركية، وأعيد عرض الحلقة على قناة «الفجر» أمس.

وتضمنت الحلقة عدة محاور أشعلت الأحداث، وكان أبرزها، حقيقة خداع «غندوز» لشقيقه، وتضامنه مع المغول، وعقاب «عثمان» له، والكشف عن الشخص الذي تخفى من أجل مقابلة علي شاه.

كما شهدت الحلقة، تصدي «عثمان» ومحاربوه، لجنود المغول في سوق «سوغوت»، وهربه من ممر سري، ثم التقى بأفرام من قبيلته، و«الحداد» الذي سلمه السيوف الجديدة.

وخلال الحلقة 82، طلب «كونور» الذراع اليمنى للوزير «علم شاه»، الانضمام إلى «عثمان»، لكن الأخير طلب منه الاستمرار مع «شاه» ليعرف أسراره.

تردد القنوات الناقلة لـ مسلسل «قيامة عثمان»

تردد قناة «Atv» التركية

- التردد 11682

- معدل الترميز 27500

- الاستقطاب «أفقي»

- معامل تصحيح الأخطاء :6/5

- القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة «الفجر» الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12034

معامل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

قصة مسلسل «المؤسس عثمان»

تدور أحداث مسلسل «المؤسس عثمان»، حول السيرة الذاتية لـ عثمان ابن أرطغرل، وسرد الحروب والصراعات التي واجهها، في سبيل تأسيس الدولة، والتصدي للإمبراطوريات البيزنطية والمغولية، ويعتبر من أعلى مسلسلات الدراما التركية التاريخية إنتاجا.

يعد مسلسل «المؤسس عثمان» من أعلى المسلسلات الدرامية التاريخية إنتاجيا في تركيا، حيث قامت الشركة المنتجة للمسلسل ببناء بحيرة صناعية بمساحة 800 متر، بعمق 160 سم، فضلًا عن بناء قلاع وأسواق وبيوت، والأزياء التي تعود إلى القرن الـ13، واستمرت التحضيرات الخاصة بالعمل لأكثر من عام.

وجمع مسلسل «المؤسس عثمان» نخبة من كبار نجوم الدراما التركية، ومن بينهم بوراك أوزجيفيت في دور الغازي عثمان ابن أرطغرل، بالإضافة إلى عائشة جول جوناي، إيمره باسالاك، أوزجه تورار، راغب سافاش، ونور الدين سونمز.