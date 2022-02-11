إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق «القاهرة – الفيوم» الصحراوي

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق القاهرة – الفيوم الصحراوي، وتحديداً أمام الجبّانات باتجاه القاهرة، إثر انفجار إطار السيارة فجأة خلال السير بسرعة زائدة، وسمع الركاب دوي انفجار هائل، تبعه احتكاك حديد السيارة بالأسفلت، واختلال توازن السيارة وعدم قدرة السائق على السيطرة عليها، فانقلبت على الطريق، وأصيب الركاب، فيما هرعت سيارات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى مستشفيي الفيوم العام والتأمين الصحي، كما هرعت سيارات الشرطة إلى مكان الحادث.

بلاغ بانقلاب ميكروباص ووجود مصابين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب أمام الجبانات على طريق «القاهرة – الفيوم الصحراوي» بسبب انفجار إطارها، ووجود مصابين.

5 سيارات إسعاف تنقل المصابين

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع حادث انقلاب ميكروباص، وجرى نقل 6 مصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، والمصاب السابع إلى مستشفى الفيوم العام، لعمل الفحوصات اللازمة، وتقديم الرعاية الطبية لكل المصابين.

وانتقل ضباط مركز شرطة طامية، برئاسة المقدم محمد عبدالحكم رئيس مباحث المركز، بالاشتراك مع ضباط المرور، إلى مكان الحادث، وجرت إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.