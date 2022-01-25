إصابة 7 سيدات بينهن شقيقتان في انقلاب سيارة بالفيوم

أصيبت 7 سيدات بينهن شقيقتان بإصابات خطيرة، تنوعت بين اشتباه ارتجاج بالمخ، والعمود الفقري، وخلع بالكتف، وجروح متفرقة، وذلك إثر تعرضهن لحادث انقلاب سيارة أجرة على طريق بحيرة قارون السياحي، عند مدخل قرية سنهور، بنطاق مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، مساء اليوم الثلاثاء، إثر انفجار إطار السيارة فجأة خلال سيرها على الطريق بسرعة زائدة، واختلال عجلة القيادة بيد سائقها، وعدم قدرته على إيقافها فانقلبت بهم متسببةً في إصابة مستقليها، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وحصلت «الوطن» على أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة على الطريق السياحي، وهم «نجاح دسوقي عبد المطلب»، 53 سنة، مصابة باشتباه إصابة بالعمود الفقري، وشقيقتها «زينب دسوقي عبد المطلب»، 45 سنة، بكدمة في الرأس، و«آمال السيد محمد»، 41 سنة، بكدمة بالصدر والوجه، و«ربيعة محمد محمود»، 60 سنة، بخلع في الكتف الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، و«أم هاشم أحمد عبد النبي»، 55 سنة، بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، و«نادية السيد مرسي»، 57 سنة، باشتباه ارتجاج في المخ وخلع بالكتف الأيسر، و«عزيزة حسين سيد»، 45 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجروح بفروة الرأس.

نقل المصابين لمستشفى الفيوم

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابات السبعة إلى مستشفى الفيوم العام، لعمل الأشعة والفحوصات اللازمة تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهن.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أسامة أبو طالب، مأمور مركز شرطة سنهور، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة محملة بالسيدات على طريق بحيرة قارون السياحي، أمام مدخل سنهور بنطاق المركز.

إزالة آثار الحادث وتسيير المرور

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.