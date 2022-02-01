عاجل.. مصرع شخص وإصابة 11 في انقلاب سيارة عمال بالفيوم

لقي شاب مصرعه، وأصيب 11 آخرين بينهم شقيقان توأم، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، أثناء عودتهم من عملهم في أحد المصانع بمدينة السادس من أكتوبر، حيث انفجر إطار السيارة خلال سيرها بسرعة على الطريق، واختل توازنها، وفقد قائدها السيطرة عليها، مما أدى إلى انقلابها على طريق القاهرة – الفيوم الصحراوي، قبل بوابة الرسوم باتجاه الفيوم، وسالت دماء العمال الأبرياء على الأرض، وخسر أحدهم حياته خلال رحلة بحثه عن لقمة العيش.

بلاغ بوقوع حادث سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد تعيلب، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، ووجود جثة ومصابين.

7 سيارات إسعاف لنقل المصابين

وعلى الفور هرعت 7 سيارات إسعاف إلى مكان حادث انقلاب سيارة، لنقل المصابين والجثة إلى أقرب مستشفى، حيث تبين وجود جثة و11 مصاباً، وتبينّ مصرع «محمد رمضان محمود عبد الظاهر»، 25 سنة، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، تحت تصرف الجهات المختصة.

نقل 6 مصابين لمستشفى الفيوم

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «علاء رجب صاوي»، 17 سنة، باشتباه ارتجاج وكسور بالذراعين وإصابة بالعمود الفقري، و«عماد محمد رمضان»، 30 سنة، بكدمة أسفل العين اليسرى، و┬هيثم شعبان عبد الحليم»، 25 سنة، بجروح بالوجه والرأس، و«محمود خميس فتحي»، 32 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، و«عاشور علي سيد»، 35 سنة، باشتباه نزيف بالمخ والحوض وسحجات وكدمات متفرقة، و«فارس جمعة بشير»، 22 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام.

نقل 5 مصابين لمستشفى التأمين

كما أصيب كل من «يوسف جمعة بشير حسن»، 17 سنة، باشتباه نزيف داخلي بالبطن وارتجاج بالمخ وجروح بالرأس وإصابة بالعمود الفقري، و«إسلام ثابت عوض الله عويس»، 20 سنة، باشتباه كسر بالترقوة اليسرى والكتف الأيسر وكسر بأصابع اليد اليسرى، و«رجب عبد الله عويس»، 36 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، و«عبد الرحمن محمد رمضان»، 20 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«خالد محمد رمضان»، 20 سنة، باشتباه كسر بالترقوة وكدمات بالجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي.