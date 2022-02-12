إقبال على سحب نماذج وحدات الإسكان المتوسط في الشروق: الحجز ينتهي 8 مارس

قال المهندس أحمد مكي معاون رئيس جهاز مدينة الشروق، إنَّ المدينة تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين لسحب نماذج وحدات الإسكان المتوسط سواء «سكن مصر، دار مصر، وجنة»، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الإسكان والمرافق أكبر طرح لها من وحدات الإسكان المتوسط، إذ تبدأ فترة الحجز من 15 فبراير وتنتهي في 8 مارس 2022.

وأضاف معاون رئيس جهاز مدينة الشروق، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه جرى الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية لمشاريع الإسكان الثلاث بجانب الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع وأعمال «لاند سكيب».

الأقساط يحددها البنك المركزي

وأوضح «مكي»، أنَّ الأقساط ودفعة ما بعد التخصيص، سيجرى تحديدها وفقًا لقيمة الدخل للمواطنين المتقدمين للحجز وذلك من قبل البنك المركزي، مبينًا أنَّ الحجز الخاص بتلك الوحدات سيكون إلكترونيًا، من خلال الموقع الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، مشيراً إلى جميع الوحدات السكنية جاهزة للتسليم الفوري لمستحقيها.

مساحات الوحدات السكنية للمشاريع

وأشار «مكي» إلى مساحات الوحدات تختلف من مشروع إلى آخر، إذ تتراوح مساحة الوحدات السكنية الخاصة بمشروع «سكن مصر» من 106م2 إلى 133م2، أما الوحدات السكنية الخاصة بمشروع «دار مصر» تتراوح مساحتها من 100م2 و150م2 كاملة التشطيب، وفيما يخص مساحة الوحدات السكنية الخاصة بمشروع «جنة» فأنها تتراوح من 100م2 و151م2

وتابع معاون رئيس جهاز مدينة الشروق، أنَّ جميع العمارات للمشاريع الثلاثة «سكن مصر» و«دار مصر» و«جنة» تحتوي على «أسانسير»، إضافة إلى أنَّها تضم جميع الخدمات مثل المدارس والمساجد والمحلات التجارية.