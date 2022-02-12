تحويل معهد السكة الحديد بوردان إلى معهد عالي لتكنولوجيا النقل

وافق الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بالتنسيق مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى على تحويل المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية بوردان إلي معهد عالي لتكنولوجيا النقل ، بحيث يتبع وزارة النقل و يكون تحت إشراف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك فى ظل إهتمام القيادة السياسية والتوجيهات الصادرة بشأن الإرتقاء بالعنصر البشرى بمجال السكك الحديدية.

تحويل المعهد للنظام الجديد

ووافقت وزارة النقل على تحويل المعهد للعمل بالنظام الجديد إعتباراً من العام الدراسى الحالى 2021/2022 و أن المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوضعه الجديد سيكون نظام الدراسة به عبارة عن «2+2» فصل دراسي، حيث يحصل الطالب على شهادة الدبلوم الفني التكنولوجي بعد دراسته أول فصلين دراسيين، وفى حالة إستكمال الفصلين الدراسيين الآخرين يحصل الطالب على بكالوريوس تكنولوجي فى مجال نظم التحكم في إشارات السكك الحديدية، ومجال نظم ميكانيكا الوحدات المتحركة.

تفاصيل الدراسة

كما أن الدراسة ستبدأ في العام الدراسي الحالي 2021/2022 متأخرا علي النحو التالي :

• الفصل الدراسي الأول يبدأ من منتصف شهر فبراير 2022 ولمدة 3 أشهر يتبعها أسبوعين إختبارات وأسبوعين إجازة للطلاب .

• الفصل الدراسي الثاني يبدأ منتصف شهر يونيه 2022 لمدة 3 أشهر يتبعها أسبوعين إختبارات وأسبوعين اجازة للطلاب .

• يبدأ العام الدراسي التالي 2022/2023 من منتصف شهر أكتوبر 2022 ويعود المعهد بعد ذلك للتقويم المتبع وفقاً لمؤسسات التعليم العالي .

• الدراسة بالمعهد متاحة لخريجى دفعة 2020/2021 ويقبل المعهد «طلاب شهادة الثانوية العامة علمي رياضة وما يعادلها والثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات دبلوم كهرباء ودبلوم ميكانيكا» ويكون القبول عن طريق مكتب التنسيق .

ويوفر المعهد إقامة وإعاشة كاملة للدارسين والعاملين بهدف تخريج دفعات من المتخصصين فى مجال السكك الحديدية المختلفة، وذلك فى ظل التطور الغير مسبوق الذى يشهده قطاع النقل خلال الأونة الحالية وخاصة فى ظل الرعاية الواعية للقيادة السياسية لهذا القطاع الحيوى .