تفاصيل مشاركة تجار الخضر والفاكهة بمعارض «أهلا رمضان»: 30% تخفيضات

أعلن تجار الخضر والفاكهة بالغرف التجارية، تخفيض أسعار الخضر والفاكهة بنسبة 30% في معارض «أهلا رمضان» المقبل، وسيجرى توفير جميع الأصناف بسعر الجملة مباشرة إلى المستهلك بهدف خفض تكلفة التداول وبالتالي الأسعار.

بدوره، أكّد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية لـ«الوطن» توافر المعروض من الخضر والفاكهة حتى نهاية شهر رمضان المبارك بكميات كافية بناء على ما رصدته الشعبة.

ولفت إلى أنَّ هناك ‏تنسيق وتعاون بين وزارة التموين وتجار الجملة والهيئة الوقائية التابعة للقوات المسلحة، بخصوص معارض «أهلا رمضان»، وهو ما يسمح بضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة داخل الأسواق وبالتالي تزداد التنافسية وتنخفض الأسعار على مستوى المحافظات.

«نجيب»: السلع متوفرة حتى مع الاستهلاك المتزايد

وأكّد نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة، أنَّ جميع السلع والخضراوات والفواكه ستكون متوفرة في أسواق المحافظات، حتى مع زيادة حجم استهلاك الأسر من الخضروات والفواكه والتي تتزايد بنسب تصل إلى 50% خلال الـ3 أيام الأولى من شهر رمضان.

وأكّد أن جميع منافذ البيع تتنافس بقوة لجذب المستهلك مع توافر المعروض من منتجات الخضراوات والفواكه بالأسواق، موضحًا أنّه جرى الاتفاق على مدّ أكثر من منفذ وجمعية استهلاكية والمعارض في المحافظات، خاصة ذات الكثافة ‏السكانية العالية مثل القاهرة الكبرى بالخضر والفاكهة لتوفيرها للمواطن المصري بسعر مناسب.

تحذيرات من ممارسة الاحتكار

وحذر من أن محاولات احتكار أي صنف من الخضراوات والفواكه وتخزينها لفترة بهدف رفع أسعارها ستواجه بكل حزم وشدة، وذلك تأكّيدًا لدور ‏الدولة وشراكة الحكومة والقطاع الخاص فى دعم المواطن البسيط.

ولفت إلى أنَّ وزارة التموين والتجارة الداخلية ستتلقى أسبوعيًا وخلال رمضان قائمة بأسعار الخضر والفاكهة للتعرف على أسعار البيع الخاصة بالخضراوات والفواكه حتى تستطيع مقارنتها والتحقق من الالتزام بالأسعار المتفق عليها والمعروضة.

وأضاف أنَّه يجرى حاليًا الاتفاق مع كبار التجار لتوفير كميات كافية بكل ربوع مصر بأسعار أقل من أسعار السوق حتى تتمكّن جميع الأسر المصرية من استقبال الشهر المعظم ولديها احتياجاتها بأسعار مناسبة.