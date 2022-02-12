تحذيرات من المدارس لأولياء الأمور: لا تدفعوا مقابلا للحصول على النتائج

حذرت عدد من المدارس، من تسليم الطلاب نتيجة الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، عن امتحانات الفصل الدراسي الأول، مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أن النتيجة معلقة في أماكن واضحة في المدرسة ويمكن للطالب الحصول عليها بسهولة.

وأكد أشرف عبد الستار، مدير مدرسة المدينة الجامعية، التابعة لإدارة الدقي التعليمية، أنه غير مسموح تسليم نتيجة صفوف النقل مقابل مبالغ مالية، موضحا أن المدرسة علقت جميع النتائج في أماكن واضحة حتى يتسنى لجميع الطلاب الحصول عليها.

الامتحانات سارت بصورة منتظمة

وأضاف «عبد الستار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي والصفين الخامس والسادس، ونسبة النجاح مرتفعة للغاية، مؤكدا على أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات، ولم يتم رصد أي شكاوى من قبل الطلاب حول نوعية الأسئلة التي وضعت طبقا للمواصفات الفنية، التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

«يحيى»: نسقنا مع المدارس لإتاحة النتيجة لجميع الطلاب دون مقابل مادي

من جانبه، قال محمد يحيى، مدير إدارة منشأة القناطر التعليمية، إنه تم تحذير جميع المدارس من تسليم النتيجة مقابل مبالغ مالية في المدرسة، موضحا أن نتائج الامتحانات معلقة في المدارس في أماكن واضحة، طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وأضاف «يحيى» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الإدارة التعليمية حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المدارس بشأن إتاحة النتيجة لجميع الطلاب دون مقابل مادي، موضحا أن من يخالف هذه القرارات المنظمة للعملية التعليمية يعرض نفسه للمسائلة القانونية، لافتا إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات.

وفي سياق منفصل، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع المدارس بإعلان نتيجة صفوف النقل في شكل تقديرات بالنسبة للصف الرابع الابتدائي والصفين الأول والثاني الثانوي، على أن يتم إعلان النتيجة بالدرجات في نهاية الفصل الدراسي الثاني، لافتة إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول عقدت ورقيا وفي لجان مؤمنة ومراقبة جيدا.