مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمباني البرلمان وميدان ساري العلم بالعاصمة الإدارية

استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية، التي بدأها صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتفقد سير الأعمال بمبنى مجلس النواب، ومبنى مجلس الشيوخ، وميدان ساري العلم.

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات العاصمة الجديدة

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أروقة مبنى مجلس النواب ومبنى مجلس الشيوخ، حيث اطلع من اللواء إيهاب الفار، رئيس الهندسية للقوات المسلحة، على الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية لمبنى مجلسي النواب والشيوخ، كما تعرف على موقف تنفيذ الأعمال الاعتيادية والكهروميكانيكية، وقام رئيس الوزراء بجولة في أنحاء القاعات الرئيسية، وصالات الاستقبال، والمكاتب الرئيسية.

مشروع ساري العلم

وعقب ذلك، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد مشروع ساري العلم، الذي تنفذه إدارة المهندسين العسكريين، حيث استعرض مسئولو المشروع الموقف التنفيذي، حيث يتكون من مسرح دائري يسع 1200 فرد، ومبنى مسطحا بمساحة 5 آلاف م2 حول الساري، ونافورة دائرية حول مبني الساري بمسطح 4 آلاف م2، ويصل ارتفاع ساري العلم إلى 207.75م، ويتكون من 10 وصلات بأطوال تتراوح بين 10 أمتار و30 مترا، وأوزان تتراوح بين 15 و135 طنا، وعلم الجمهورية40×60 م.

وأشار مسئولو المشروع إلى أنه تم تسليم الطبقة السادسة من الإحلال في الجزء المتاح من مبنى الساري، كما تمت عملية إزالة الردم لمبنى ساري العلم، والكوبري، وغرفة الطلمبات، وصب الخرسانة العادية 338م3 لمبنى الساري. كما تم التنويه إلى تركيب الجزء المعدني الخاص بقاعدة ساري العلم.