توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. معتدل نهارا شديد البرودة يصل للصقيع ليلا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عبر موقعها الرسمي، عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون مائلا للدفء على شمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة على كل الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد ليلا.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك كثافة في الشبورة المائية صباحا، وتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لـ حالة الطقس يوم الاثنين، فمن المتوقع أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة على كل الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن طقس الثلاثاء، فمن المتوقع أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، دافء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة على كل الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 13 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23، والصغرى 15.

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 14 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي 23، والصغري 15.

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 15 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 10.