حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 13-02-2022 مهنيا وعاطفيا

نصائح ومواجهات يقابلها أصحاب الأبراج الفلكية يوميا، ولذا يحرص الأغلبية العظمى على متابعة ما يخبرهم به الطالع، كي يتخذون حذرهم الكامل من الأحداث السيئة المتوقع حدوثها لهم بشكل يومي، إذ تنبئهم الأبراج بوضعهم الفلكي دائما فتطلب من البعض تجنب الصراعات وأخرى مواجهة الصعاب.

ووفقا لرغبات البعض في متابعة الأبراج بوابة «الوطن» ترصد من خلال هذا التقرير حظك اليوم للأبراج المختلفة على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد اليوم الأحد الموافق 13 فبراير، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الحمل 13-2-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد ينبئ بسوء تفاهم وعليك أن تحذَر من مضايقات البعض.

حظك اليوم برج الحمل 13-2-2022 على الصعيد العاطفي

تميل اليوم للتشاؤم وعليك أن تنظر إلى الجانب الجيد للأمور.

حظك اليوم برج الثور 13-2-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمنحك يقظة وقدرة على إبراز مواهبك ويدفعك الفلك للوقوف بجانب الأخوة وتستمتع بقضاء أوقات عائلية حلوة.

حظك اليوم برج الثور 13-2-2022 على الصعيد العاطفي

تعدك الأفلاك عزيزي برج الثور بقضاء أوقات لا تنسى مع من تحبهم ويحبونك.

حظك اليوم برج الجوزاء 13-2-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تهتم اليوم بدراسة كل خطوة وكل قرار تفاديا للوقوع في أخطاء.

حظك اليوم برج الجوزاء 13-2-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس وزحل في منزل الحظ يمنحانك استعدادا أكبر للاقتراب ممن تحب، فقط اعتن بأقوالك وسلوكك.

حظك اليوم برج السرطان 13-2-2022 على الصعيد المهني

تمنحك الأفلاك نشاطا وحماسا وتمسك بزمام الأمور وتسيطر عليها وتمضي الأمور بسلام.

حظك اليوم برج السرطان 13-2-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك كل السحر والجاذبية والتألق.

حظك اليوم برج الأسد 13-2-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تخطط في صمت وأن تحدد جيدا الواجب عمله.

حظك اليوم برج الأسد 13-2-2022 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بالابتعاد عن الفضوليين، وضَع حدّا لتدخل البعض.

حظك اليوم برج العذراء 13-2-2022 على الصعيد المهني

الكواكب مجتمعة في منزل العمل ويمدك ذلك بكل الوسائل التي تساعدك على متابعة مشاريعك وأعمالك بمنتهى الحماس والنشاط.

حظك اليوم برج العذراء 13-2-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء وقد تجمعك بالأحباب والأصدقاء أفكار بناءة وترتفع معنوياتك ولن تندم إذا بادرت بالخطوة الأولى.

حظك اليوم برج الميزان 13-2-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تستمد الثقة بالنفس من داخلك ولا تنتظرها من الآخرين.

حظك اليوم برج الميزان 13-2-2022 على الصعيد العاطفي

تذكّر اليوم أن حب الطرف الآخر لك ينبع من سلوكك معه، لذا تحكّم في انفعالاتك.

حظك اليوم برج العقرب 13-2-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك أن تعطي مثالا يحتذى به في الاجتهاد وقد توطد علاقتك بجهات أجنبية أو تتعرف على أشخاص جدد.

حظك اليوم برج العقرب 13-2-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات يعدك بأوقات حلوة تجمعك مع الأحباب والأقارب.

حظك اليوم برج القوس 13-2-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تتحرر من الضغوط على كل المستويات وتحسن التخطيط لمستقبلك ولتنمية مدخرات.

حظك اليوم برج القوس 13-2-2022 على الصعيد العاطفي

تساعدك الأفلاك على الاقتراب ممن تحب، وتجد أنك تميل للاستقلالية ولإدارة حياتك بنفسك.

حظك اليوم برج الجدي 13-2-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تجتهد من أجل إصلاح علاقة متوترة وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 13-2-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب الدخول في مناقشات عقيمة وتفهّم الاختلاف.

حظك اليوم برج الدلو 13-2-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك نشاطا ويدفعك للاهتمام بأمور عملية أو منزلية وتنظم أعمالك بذكاء.

حظك اليوم برج الدلو 13-2-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك برج الدلو على توطيد علاقاتك وتصر اليوم على فرض النظام المناسب لحياتك.

حظك اليوم برج الحوت 13-2-2022 على الصعيد المهني

تعمل بحماس وتميل اليوم نحو الانفتاح على من حولك وتجذبك نشاطات جديدة.

حظك اليوم برج الحوت 13-2-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الخامس وقد تجد الحب على الأبواب وتبدو مستعدا لمغامرة عاطفية ويعدك اليوم بالحب والتفاهم والسعادة.