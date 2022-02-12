برميل النفط يسجل أعلى سعر عالمي منذ 2014 عند 95 دولارا

سجلت أسعار النفط العالمية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعات كبيرة في الأسعار مقارنة بسعر الإغلاق الخاص بنهاية تعاملات الأسبوع السابق له، واتجهت أسعار النفط أمس الجمعة إلى تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية لها إذ لم تصل لها منذ عام 2014، مدفوعة بمخاوف بشأن الإمدادات والتخوف من التضخم، حيث تقترب أسعار النفط من مبلغ 95 دولارًا للبرميل.

خام غرب تكساس الأمريكي يرتفع بنسبة 3.58%

وحققت العقود الآجلة لخام برنت أمس خلال نهاية تعاملات الأسبوع ارتفاعًا بنسبة 3.31% ليسجل 94.44 دولار للبرميل، وارتفع أيضًا سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.58% إلى 93.10 دولار للبرميل.

وبدأت أسعار العقود الآجلة للنفط في الارتفاع بشكل كبير منذ نهاية العام الماضي 2021 وحتى الآن لتواصل مكاسبها طوال تعاملات الأسابيع الماضية على عكس بداية تعاملات العام الماضي والتي شهدت خسائر واضحة.

أسعار خام برنت العالمي تكسر حاجز الـ94 دولارًا

وسجلت العقود الآجلة للأسعار النفط الخام ارتفاعًا في تعاملات الأسبوع الماضي، إذ قفزت أسعار النفط العالمية بشكل كبير أمس الجمعة مقارنة بأول أيام الأسبوع والتي سجلت خلالها سعر البرميل 92 دولارًا للبرميل.

وفي وقت سابق، قالت إدارة معلومات الطاقة، إنَّه شوهد نقص في المعروض في مخزونات النفط الخام الأمريكية، التي انخفضت بشكل غير متوقع إلى 4.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي المنتهي في 4 فبراير إلى 410.4 مليون برميل، حيث وصل الطلب الإجمالي على المنتجات المكررة إلى مستوى قياسي على الإطلاق، بالمقارنة مع توقعات المحللين بارتفاع قدره 369 ألف برميل، وفقاً لـ«CNBC».

وفي غضون ذلك، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، إنَّ الطلب العالمي على النفط قد يرتفع بشكل حاد هذا العام، وتتوقع المجموعة مكاسب قدرها 4.15 مليون برميل يوميًا هذا العام، إذ يسجل الاقتصاد العالمي انتعاشًا قويًا من الوباء.