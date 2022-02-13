الشباب والرياضة تعلن عن وظائف أحدها للإناث فقط.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة للمشروعات»، عن توافر عدد من الوظائف، بعضها بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر للتنمية للعمل لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر.

وكشفت الشباب والرياضة عن تفاصيل الوظائف التي نوهت إليها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:

وظيفة منسقة ميدانية بمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر

يجرى التقديم للوظيفة يوم الاثنين الموافق 21 فبراير 2022 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 مساء.

مكان العمل: مدينة 6 أكتوبر.

- للإناث فقط.

الشروط:

- تملك القدرة على العمل الميداني.

- حاصلة على مؤهل متوسط على الأقل.

- تتقاضى الموظفة راتب 2400 جنيه، بالإضافة إلى الحوافز.

- لدى المؤسسة تأمينات اجتماعية وصحية، وثيقة تأمين على الحياة.

- إجازة يومي الجمعة والسبت أسبوعيا.

- يتم التقديم في مقر الشركة رقم 25/ 71 فدان أمام شارع الإسعاف – الحي السادس أعلى معمل بليغ، من الساعه 10 صباحا حتى الـ3 عصرا.

- للتقديم يرجى ملئ الاستمارة والحضور مباشرة في الموعد والعنوان المحدد من هنـــا.

وظيفة عضو فريق

كما وفرت الوزارة وظيفة من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة ماكدونالدز، وهي عضو فريق، وتفاصيلها كالتالي:

- مكان العمل: محافظه البحر الأحمر.

الشروط:

- السن لا يتعدى 27 عاما.

- حاصل على مؤهل متوسط أوفوق متوسط أو عالٍ.

- موقف محدد من الخدمة العسكرية.

- غير مؤمن عليه.

- لائق طبيا.

- لا يشترط الخبرة.

- مرتبات مجزية بداية من 3250 جنيها مصريا.

- تأمينات اجتماعية وصحية، وتأمين على الحياة.

- إجازه أسبوعية.

- ساعات العمل: 9 ساعات.

- مكان وموعد التقديم: من مقر الشركة بفرع سوهاج - مطعم ماكدونالدز، شارع الجمهوريه أمام نادي الشرطة للتجديف، يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير 2022 من الساعه 10 صباحا حتى 3 عصرا.

- للتقديم يرجى ملئ الاستمارة والحضور مباشرة في الموعد والعنوان المحدد من هنـــا.