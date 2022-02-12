رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الأول

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بمحافظة القليوبية إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول، والمقرر أن يكون بنهاية الأسبوع الجاري، وخصصت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، رابطا إليكترونيا على موقعها الرسمي، للحصول على النتيجة فور اعتمادها من المحافظ.

وتستعرض «الوطن» رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الترم الأول في إطار خدماتها لقرائها.

رابط الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الترم الأول

أعلن الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن اعتماد النتيجة سيكون نهاية الأسبوع الجاري، وفور اعتمادها من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ستكون متوفرة علي الرابط التالي هنـــــــــــــا.

ويستطيع الطالب الدخول على الموقع واختيار نتيجة الشهادة الإعدادية ووضع رقم الجلوس الخاص به لتظهر له النتيجة تفصيليا بدرجات المواد والمجموع.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية

أشار وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إلى أن توزيع درجات الشهادة الإعدادية في الفصلين الدراسين، كالتالي:

المادة الدرجة النهائية درجة النجاح

اللغة العربية 80 40

اللغة الإنجليزية 60 20

الدراسات 40 20

الرياضيات 60 30

العلوم 40 20

المجموع الكلي 280 140

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه جرى توجيه القائمين على أعمال الكنترول للشهادة الإعدادية بالقليوبية، بمراعاة السرية التامة وعدم استخراج أي نتائج قبل الإعلان الرسمي للنتيجة، مشيرا إلى أن من يخالف التعليمات في هذا الشأن سيحال للتحقيق فورا.

أضاف وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أنه نبه بضرورة تحري الدقة في التصحيح وعدم الاستعجال، ويجري حاليا إنهاء مرحلة التصحيح وبدء عمليات الرصد والمراجعة، مشيرا إلى أنه جرى منع دخول أي شخص من أفراد الكنترول والمصححين لمقر العمل بالتليفون المحمول نهائيا مع اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية في الحجرات والتباعد الاجتماعي.