الهندية كاجول تحتفل بالذكرى الـ 12 لفيلم «اسمي خان»: «سيظل المميز لي»

تحتفل الفنانة الهندية كاجول، بالذكرى الـ 12 لفيلم «ماي نيم إز خان» والذي يعني «اسمي خان» أشهر أفلام شاروخان، والذي يعد من أشهر الأفلام الهندية على المستوى العالمي، التي حقق نجاحا هائلا حين عرضه.

كاجول: الفيلم سيظل قريبا مني دائما

ونشرت الفنانة الهندية كاجول، مقطع فيديو مجمع من مشاهد فيلم «ماي نيم إز خان»، من خلال موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، معلقة: من أكثر الشخصيات التي أحببتها من خلال أفلامي «مانديرا» اسم كاجول خلال أحداث الفيلم.

وتابعت كاجول من خلال منشورها: «مانديرا.. وهذا الفيلم سيكون دائمًا قريبًا جدًا مني.. ومميز لي».

معلومات عن فيلم «My Name Is Khan»

عرض فيلم «ماي نيم إز خان»، لأول مرة في 12 فبراير عام 2020، والذي حقق نجاحا هائلا، للسينما الهندية بشكل عام حين عرضه.

تناول فيلم «ماي نيم إز خان»، قضية الدفاع عن المسلمين بعد اتهامهم بالإرهاب، عقب حادثة أسامة بن لادن في أمريكا، حيث من حينها ظل الأمريكيون يرون أن كل مسلم إرهابيا، ويتم التعامل معه بعنصرية، مما دفع العديد من المسلمين بالتخفي والتخلي عن المظاهر الخارجية الدينية و لعل أبرزها اللحية، والحجاب مما كانوا يعانوه حينها.

وقدم فيلم «ماي نيم إز خان»، توضيحا أن كل مسلم لم يكن إرهابيا، من خلال قصة شاب مسلم هندي، يعاني من التوحد، وبعد وفاة والدته ينتقل للعيش مع أخيه في أمريكا.

وخلال ذلك يتعرف على فتاة مطلقة تدعى «مانديرا»، ولديها طفل يدعى سمير، يقع في حبها ويتزوجها، وبعد حادثة أسامة بن لادن، وبناء أن من العادات الهندية أن يتم تغيير اسم السيدة بعد زواجها فيلحق لقب خان، والذي يكون من ألقاب المسلمين بالهند، ولذا يدعى نجل مانديرا سمير خان، فيتعاملون معه على أنه مسلم، فيقوموا بقتله اعتبارا أنه إرهابي، لأنه مسلم.

ومن ثم تبدأ مانديرا معاقبة رضوان والذي يجسده شاروخان، أنه السبب في وفاة ابنها لأنهم اعتقدوا أنه مسلم بسبب لقب خان، وتطلب منه أن يذهب للرئيس الأمريكي ويخبره أنه ليس إرهابيا، ولبراءته بالتعامل بالفعل يسعى لمقابلة الرئيس الأمريكي لإخباره أنه مسلم ولكنه ليس إرهابيا.

فيلم «ماي نيم إز خان» شرارة عودة عرض الأفلام الهندية بمصر

حقق فيلم «ماي نيمز خان»، شهرة عالمية واسعة تضمنت كل دول العالم، وخاصة بالوطن العربي، حيث انه كان شرارة عودة عرض الأفلام الهندية بدور العرض المصرية والعربية، بعد انقطاعها لأكثر من عقد ونصف ما يقرب من 15 عاما عن عرض الأفلام الهندية في مصر.