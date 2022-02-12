 برلماني يطالب بـ«البطاقة الذكية» لمواجهة تشابه الأسماء: «ناس كتير اتضررت»

قال النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، إنه قدم اقتراحا برغبة إلى مجلس النواب باستعجال الانتهاء من تنفيذ «البطاقة الذكية»، وذلك لأن الأجهزة الأمنية تكشف عن الأشخاص من خلال الاسم، وبالتالي يحدث تشابه أسماء، وهناك أشخاص كثيرة تضررت من هذه القضية، وذلك لوجود أحكام صادرة ضد بعض الأشخاص ويكون تشابه أسماء مع شخص آخر وهو ما يجعل الأجهزة الأمنية تتخذ الإجراءات ضد أشخاص ليسوا هم الصادر ضدهم أحكام.

تفاصيل «البطاقة الذكية» الجديدة

وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من خلال الأبحاث تبين أن هناك 8 ملايين اسم متشابه ثلاثيا، كما أن هناك 5 ملايين شخص مصري لديهم تشابه رباعي في الأسماء، وبالتالي طالبت من رئيس مجلس النواب استعجال العمل بـ«البطاقة الذكية»، وتكون هذه البطاقة تظهر الاسم رباعي وفصيلة الدم وتظهر الوظيفة وتظهر اسم الأم واسم الزوجة في حالة الزواج والرقم القومي، وبذلك ومن خلال هذه البيانات التي تحملها «البطاقة الذكية» يتم القضاء على ظاهرة تشابه الأسماء.

فوائد «البطاقة الذكية»

وأوضح النائب أحمد مهني، أنه يطالب في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة باستعجال العمل بـ «البطاقة الذكية» وبدء تشغيل العمل رسميا بها، لأنه لا يمكن من خلال «البطاقة الذكية» أن يكون هناك ظاهرة تشابه اسماء لأنها تظهر كل بيانات المواطن وليس الاسم فقط، ويجب الكشف في الأجهزة الأمنية من خلال الاسم رباعي والرقم القومي واسم الأم، وبذلك يتم القضاء نهائيا على ظاهرة تشابه الأسماء التي عانى منها المواطن المصري لفترة طويلة بسبب تشابه الأسماء في مصر لتصل إلى 8 ملايين اسم متشابه ثلاثيا، و5 ملايين اسم متشابه رباعيا.