«شغل عالي» لـ فيفي وشيرين رضا يسابق الزمن للمشاركة في السباق الرمضاني

مازال لم تنتهي الشركة المنتجة لمسلسل «شغل عالي»، من التعاقد مع أبطال العمل، بالرغم من بدء تصوير مشاهد العمل، بالأيام الماضية، حسبما صرح مخرج العمل مرقس عادل في لقاء إعلامي، انه مازال يجري التعاقد مع فريق العمل، بالتزامن مع التصوير لـ اللحاق برمضان 2022.

يقوم ببطولة مسلسل «شغل عالي» الفنانة فيفي عبده و شيرين رضا، بجانب انضمام المطرب هيثم سعيد مشاركة ببطولة العمل، كما أعلنت الجهة المنتجة في بيان رسمي، بجانب مشاركة كلا من توني ماهر ومروان يونس وكريم سرور ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، ومن المقرر طرحه فى موسم رمضان المقبل وهو من سيناريو و حوار حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

كانت التجربة الأولى لـ المخرج مرقس عادل في الأعمال الدرامية من خلال مسلسل «فرصة ثانية»، لياسمين صبري، و مسلسل «شغل عالي»، ثاني تجاربه الدرامية، و يسارع الوقت للحاق بالموسم الرمضاني، لذا قرر ان يبدء التصوير بالتزامن مع اختيار فريق العمل الغير مكتمل.

مسلسل «شغل عالي» عودة هيثم سعيد للدراما

بدء الفنان هيثم سعيد بمجال الطرب و الغناء، و اشتهر بأغنية «هما مالهم بينا يا ليل»، التي حققت نجاحا مذهلا في أوائل الألفينات، وشارك في عدة أعمال فنية و أبرزها، فيلم «رامي الاعتصامي»، و«شباب على الهوا»، واختفى عن الأنظار لعدة أعوام.

ومن ثم عاد هيثم سعيد، بالمشاركة بأعمال فنية كممثل، من خلال مشاركته في فيلم «لمح البصر» في عام 2012، ومن ثم اتجه إلى المشاركة بالدراما، ومن أبرزها، «عشق النساء، وقصة حب».

وعرض مسلسل «قصة حب» لـ هيثم سعيد، عام 2015، ولم يشارك بأي عمل فني منذ ذلك الوقت كممثل، وكان يقوم ببطولة العمل ماجد المصري، و باسل الخياط ونادين الراسي، فضلا عن طرحة عدة كليبات، و آخرها بعنوان «بصوت مصري»، إهداء لمصر وشعبها، و أغنية «حلوة عنيه»، التي أطلقها مؤخرا.