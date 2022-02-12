أستاذ فيروسات يفجر مفاجأة بشأن كورونا: «لن يتوقف عن التحور»

أكد الدكتور إسلام حسين، المتخصص في مجال الفيروسات، والأستاذ بجامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة ببريطانيا، اليوم، أن الفترة الحالية يجب على المواطنين الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، خاصة مع انتشار سلالة أميكرون، بجانب السرعة في الحصول على لقاح كورونا للوقاية من المرض أو أعراضه الشديدة حال الإصابة، لافتا إلى أن الدراسات العلمية أثبتت أن اللقاحات لها دور فعال في مواجهة المرض وانتشاره.

أوميكرون لن يكون آخر متحورات كورونا

وأضاف الباحث بجامعة كامبريدج، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن فيروس كورونا يستمر في التحور بالرغم من كل شيء يحدث لمواجهته؛ فهو كغيره من الفيروسات التحور إحدى صفاتها، لافتا إلى أن تحور أوميكرون ربما لن يكون الأخير لفيروس كورونا وأن تكون هناك تحورات أخرى خلال الفترة المقبلة.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية خير وقاية من كورونا

وتابع ان التحور صفة متأصلة في طبيعة الفيروسات عامة وليس له أي علاقة بشركات الأدوية، مؤكدا أن مواجهة العدوى بالفيروسات تتمثل في شقين؛ الأول تجنب العدوى قدر الإمكان، والثاني الحصول على التطعيم، بجانب الالتزام بالبقاء في المنزل حال الشعور بأي أعراض مرضية مع استشارة الطبيب المختص وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل والأشعة للتأكد من الإصابة أو عدمها حفاظا على حياة الآخرين، وعدم تعريض حياة المواطنين للخطر.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي، استعداد المستشفيات الجامعية لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا خلال الفترة المقبلة.