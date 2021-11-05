أسعار الحديد والأسمنت اليوم تواصل حفاظها على مستويات مستقرة محليا

واصل سعر طن الأسمنت اليوم، وسعر طن الحديد، اليوم الجمعة، 5 نوفمبر 2021، تحقيق مستويات مستقرة في السوق المحلية، خلال فترة التعاملات المسائية، وذلك بحسب الأسعار المعلنة من الشركات العاملة في مصر، ليتراوح سعر حديد التسليح بين 15,6 و15,1 ألف جنيه للطن، فيما يباع الأسمنت بأسعار تترواح بين 1,130 و710 جنيه للطن.

وبحسب تقرير صادر عن صحيفة «الوطن» عبر موقعها الإلكتروني، رصد انعكاس زيادة سعر الغاز الطبيعي على مصانع الحديد والأسمنت والسمدة والصناعات كثيفة الإنتاج بشكل عام، توقع رفع سعر تلك بنسبة اقتربت من 30 و40%، وترتفع النسبة كلما زاد اعتماد المصنع على الغاز الطبيعي بدلاً من الفحم في عمليات التشغيل والإنتاج وبالتالي ارتفاع التكاليف.

أسعار الحديد اليوم في الشركات

حافظت أسعار الحديد اليوم على مستويات معتدلة بأغلب الشركات العاملة في السوق المحلي، وجاءت أبرزها كالآتي:

يباع حديد «عز الدخيلة» بسعر 15,600 جنيه للطن، وهو الأعلى سعرًا بين الشركات المنتجة للحديد بالسوق.

فيما لا يزال حديد تسليح «المصريين» يباع عند 15,300 جنيه للطن، وحديد «بشاي» الذي وصل إلى 15,400 جنيه للطن، فيما يباع حديد «العتال» بسعر 15,500 جنيه للطن، وحديد «المراكبي» الذي سجل 15,100 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم في الشركات

وعلى نفس المستوى من الاستقرار، أظهرت أسعار الأسمنت اليوم بالشركات مستويات سعرية وكان سعر طن الأسمنت اليوم كالتالي:

يباع الأسمنت المسلح بسعر 1,130 جنيه للطن، فيما بلغت أسعار أسمنت «النصر» بين 1,050 و1,060 جنيه للطن، ويباع أسمنت «الممتاز» بأسعار تتراوح بين 1,080 و1,070 جنيه للطن، وأسمنت «حلوان» عند 1,090 جنيه للطن.

وسجل أسمنت «العامرية» العادة سعر 1,050 جنيه للطن، وأسمنت «وادي النيل» حقق أسعار تتراوح بين 1,050 و1,060 جنيه للطن.

على خلفية رفع تكلفة الغاز الطبيعي المورد للمصانع.. ماذا سيحدث للأسعار؟

وبحسب المنشور في الجريدة الرسمية الخميس قبل الماضي، من المقرر زيادة أسعار الغاز الطبيعي المورد إلى المصانع بنحو 1,25 دولار للمليون وحدة حرارية.

ويعد الغاز الطبيعي عنصرا رئيسيا في عملية إنتاج الأسمنت والحديد، وأعلنت أغلب الشركات المنتجة عن نيتها مراجعة أسعارها بعد رفع التكلفة على مصانعها.