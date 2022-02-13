إغلاق مزلقان الروضة بملوي 7 أيام لأعمال التطوير

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب المنيا، إغلاق مزلقان الروضة بالمدينة لمدة 7 أيام حتى يوم 18 فبراير الجاري، وذلك نظراً للقيام بأعمال الصيانة الدورية بالاضافة لتطوير المزلقان.

بدائل مرورية بملوي

وتم توفير البدائل لذلك المزلقان تحقيقاً للسيولة المرورية، وهما مزلقان المحرص ومزلقان ملوي القبلى.

كما عقد اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس المركز خلال الاجتماع الذى عقد بديوان الوحدة المحلية، مع نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء الاحياء، للاهتمام بمنظومة النظافة ورفع كافة المخلفات والقمامة والأتربة من شوارع المدينة، لتوفير بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة خاصة في ظل مكافحة انتشار فيروس كورونا وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضارى لشوارع المدينة.

رفع الأتربة وتراكمات القمامة والمخلفات الصلبة

وقام محمد عبد الغنى نائب رئيس مدينة ملوي بالتعاون مع رؤساء الاحياء وأعضاء المخلفات الصلبة بعمل حملة نظافة مكبرة بشارعي26 يوليو والمجيدى بحى غرب المدينة وعدد من شوارع المدينة. حيثُ تم رفع الاتربة وتراكمات القمامة والمخلفات الصلبة بالطرق الرئيسية والأحياء الداخلية. واوضح عبد الحكيم عبدالنعيم مدير المخلفات الصلبة بأن الحملة اسفرت عن رفع 160 طن من الاتربة والمخلفات الصلبة وتم نقل المخلفات الى الظهير الصحراوى.

وشدد «السايس»، خلال الاجتماع بضرورة تكثيف أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، والتواجد الميداني المستمر من قبل رؤساء الاحياء لرفع جميع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة باستخدام معدات الحملة الميكانيكية، وذلك بهدف رفع كفاءة منظومة النظافة العامة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.