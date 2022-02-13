لو هتحتفل بالليل.. اعرف طقس «الفلانتين» قبل ما تخرج

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس غدا الاثنين، والذي يتزامن مع الاحتفال بعيد الحب «الفلانتين»، إذ تسود نهارا أجواء معتدلة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وأخيرا مائل للدفئ على شمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه خلال ساعات الليل ستشهد البلاد طقسًا شديد البرودة على كافة المناطق يصل لحد الصقيع على شمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وأشار الخبراء، إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك كثافة في الشبورة المائية من 4 صباحا وحتى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 14 فبراير

وبشأن درجات الحرارة المتوقعة غدا، فمن المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى درجة حرارة تصل 19 العظمى والصغرى 10، الوجه البحري العظمى 19 والصغرى 10، السواحل الشمالية الغربية العظمى 18 والصغرى 11، جنوب سيناء العظمى 23، والصغرى 15، شمال الصعيد العظمى 20 والصغرى 07، جنوب الصعيد العظمى 26 والصغرى 11.

درجة الحرارة الثلاثاء المقبل

أما عن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء الموافق 15 فبراير، فتشهد العظمى في القاهرة الكبرى العظمى 19 والصغرى 11، الوجه البحري العظمى 19 والصغرى 10، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11، جنوب سيناءدرجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 07، جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 10.