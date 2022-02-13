كشف غموض مصرع ربة منزل بالقليوبية.. طليقها متهم بطعنها بسكين

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض واقعة العثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها، حيث تبين أن وراء الواقعة طليقها الذي طعنها بالسكين بسبب الخلافات بينهما بعد الطلاق وقيامه بإخبار شقيقها بارتكابه الواقعة تليفونيا، حيث ألقت أجهزة الأمن القبض عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق والتصريح بدفن الجثة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وتقرير الطب الشرعي.

بلاغ بمقتل ربة منزل

تلقى مأمور قسم شرطة الخانكة في القليوبية بلاغا من الأهالي بالعثور على إحدى السيدات داخل مسكنها بدائرة القسم، متوفاه وبها آثار اعتداء بسلاح أبيض.

تم إخطار اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، فتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة طليق المجني عليها؛ له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم لانفصال المجني عليها عن المتهم.

أقوال شقيق المجني عليها

وبسؤال شقيق المجني عليها قرر بتلقيه اتصال هاتفي من المتهم أخبره خلاله بقيامه بقتل شقيقته انتقاما منها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبتخلصه من الأداة المُستخدمة «سكين» بإلقائها بأحد المصارف المائية وتحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، حيث أدلى باعترافات تفصيلية حول الواقعة وأنه قتل طليقته بعد أن احتدمت الخلافات بينهما، وأنه اتصل على شقيقها وأخبره بالواقعة.