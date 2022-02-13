ثاني أكبر شركة تبغ بالعالم تعلن زيادة الإيرادات إلى 34.8 مليار دولار

أعلنت شركة بريتيش أمريكان توباكو، ثاني أكبر شركة تبغ في العالم، زيادة بنسبة 7% في الإيرادات المعدلة لعام 2021، إلى 25.7 مليار جنيه إسترليني (34.8 مليار دولار)، مدعومة بمبيعات السجائر الإلكترونية والنيكوتين الفموي.

أكبر شركة تبغ

وأعلنت ثاني أكبر شركة للتبغ في العالم، في بيان، زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 1.0% لتصل إلى 217.8 بنس، وبرنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 2 مليار جنيه لعام 2022.

وسجلت زيادة بنسبة 51% لتصل إلى 2.05 مليار جنيه في المبيعات المعدلة لخط إنتاج «الفئات الجديدة» الذي يشمل السجائر الإلكترونية والتبغ الساخن والنيكوتين الفموي.

الشركة العالمية

وذكرت الشركة العالمية، أنها تسير على الطريق الصحيح للإعلان عن إيرادات بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني وربحية بحلول عام 2025، مشيرة إلى أنه مع وجود أكثر من 1.1 مليار مدخن لا يزالون يستخدمون المواد القابلة للاحتراق، فإن فرصة تحويل المستهلكين نحو فئات جديدة جذابة للغاية.

وأضافت ، أن 4.8 مليون مستهلك أكثر من العام الماضي استخدموا المنتجات غير القابلة للاحتراق مثل السجائر الإلكترونية Vuse والتبغ المسخن والنيكوتين الفموي Velo.

صناعة التبغ العالمية

وأشارت إلى أنها تتوقع انخفاض حجم صناعة التبغ العالمية بنحو 2.5% هذا العام، وبالنسبة لعام 2021، قدرت الشركة أن هذه الأحجام ستظل ثابتة.

ولفتت الشركة المصنعة لسجائر كاميل ولاكي سترايك، أنها تتوقع نموًا ثابتًا في عائدات العملة بنسبة 3% -5% هذا العام، ونمو ربحية السهم المعدل الثابت للعملة الفردية المرتفعة.

يذكر أن جهاز حماية المستهلك أصدرقرارًا بإلزام كافة شركات إنتاج وتصنيع واستيراد وتوزيع السجائر والمعسل بأنواعه بطباعة الأسعار على كافة المنتجات بشكل واضح وغير قابل للمحو مع جواز طبـاعـة السعر بشكل إلكتروني بتـقنـيـة رابط الاستجابة السريع كيو آر، فيما منح القرار مهلة للشركات لمدة 6 أشهر للتطبيق.

ولاقى القرار ترحيبا مِن جانب شعبة السجائر والدخان، حيث أعلن رئيس الشعبة إبراهيم الإمبابي تأييد القرار نظرًا لما سيسفر عنه مِن ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار مِن جانب التجار والأكشاك المنتشرة في محافظات مصر.