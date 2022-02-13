رابط نتيجة العمل بنظام الحصة في مدارس محافظة الجيزة

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، عن رابط نتيجة العمل بنظام الحصة في المدارس، في إطار الاستعداد للفصل الدراسي الثاني الذي سيبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 19 فبراير الجاري، حضورياً في المدارس، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كإلزام المعلمين والطلاب بارتداء الكمامة الطبية وتوزيعهم بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.

وأضافت المديرية في بيان لها، أن نتيجة العمل بنظام الحصة في المدارس ظهرت اليوم، ويمكن الحصول عليها بالرقم القومي، مشددة على جميع المعلمين بضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة ومباشرة، لافتة إلى أنها حريصة على سد العجز في جميع التخصصات في المرحلة الابتدائية خاصة في المواد الأساسية وباقي المراحل التعليمية.

خطوات الحصول على نتيجة العمل بنظام الحصة في مدارس الجيزة

- الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم من هنـــا.

- يمكن أيضاً الدخول على هذا الرابط.

- الضغط على زر «معرفة النتيجة».

«يحيى»: غدا بدء تسليم خطابات الموافقة للعمل بالمدارس

وقال محمد يحيى مدير إدارة منشأة القناطر التعليمية، إن الإدارة بدأت إعلان أسماء المقبولين للعمل بنظام الحصة بداية من الفصل الدراسي الثاني، موضحاً في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى التنبيه على جميع المعلمين المقبولين للعمل بنظام الحصة، الحضور يومي الاثنين والثلاثاء، لاستلام خطابات الموافقة للعمل بالمدارس، والمقرر حضورهم غدا الاثنين هم من جرت الموافقة عليهم في مواد العلوم واللغة العربية ورياض الأطفال.

وأشار إلى أن الأسماء التي يجري الإعلان عنها اليوم، هم من جرى قبولهم من قبل المديرية، لافتاً إلى أن المستندات المطلوب تسليمها تتمثل في أصل شهادة المؤهل وأصل شهادة الجيش للذكور وشهادة الخدمة العامة للإناث وصورة منها وأصل شهادة التربوي لغير التربويين وصورة منها وأصل شهادة الميلاد وصورة منها وصورة بطاقة الرقم القومي.