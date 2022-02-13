«الوطن» تنشر لينك نتيجة العمل بنظام الحصة في مدارس محافظة الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة عن لينك نتيجة العمل بنظام الحصة في المدارس للاستعداد للفصل الدراسي الثاني، بداية من السبت 19 فبراير الجاري، موضحة أنه حرصت على تطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار المعلمين للعمل بنظام الحصة وفق التعليمات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم.

وأضافت المديرية في بيان لها، أن لينك نتيجة العمل بنظام الحصة في مدارس محافظة الجيزة يمكن الدخول عليه من خلال موقع المديرية الإلكتروني الرسمي والذي يوفر النتيجة بالرقم القومي، لافته إلى أنه سيتم تسليم المقبولين خطابات العمل اعتباراً من غد الإثنين الموافق 14 فبراير الجاري.

خطوات الاستعلام عن نتيجة العمل بنظام الحصة في الجيزة

- الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم.

- الضغط على خانة «نتيجة المقبولين للعمل بالحصة للعام الدراسى».

- كتابة الرقم القومي.

- كتابة اسم المتقدم.

- الضغط على زر «بحث».

- الحصول على نتيجة التقدم.

ضوابط العمل بنظام الحصة في مدارس الجيزة

- الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل.

- الأكبر سناً.

- الأقدم تخرجاً.

- الأعلى مؤهلاً.

- يرخص للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة.

- عدم اشتراكهم في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة.

- بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة عن طريق المديرية قبل العمل.

- مقابل الحصة 20 جنيهاً وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة.

- تلتزم كل إدارة تعليمية بما هو مخصص لها من عدد وفقاً لما ورد للمديرية في بيانات العجز السابق إرسالها للإدارات.

- لا يجوز أن يزيد عدد نصاب المستعان بهم بالحصة عن عدد 24 حصة أسبوعياً.

- مراعاة التوزيع الجغرافي للمتقدم حسب عنوان السكن المدون في الرقم القومي.

- عدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأي أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين.

- ألا توجد صلة قرابة بالمدرسة التي سوف يعمل بها حتى الدرجة الثانية.

- عدم أحقية المستعان بهم المطالبة مستقبلاً بالتعيين على الموازنة العامة للدولة وتوقيع إقرار منهم بذلك.