«حامل اللقب» في صدارة إيرادات أمس بـ352 ألف جنيه.. و«الكاهن» يتذيل القائمة

حقق فيلم «حامل اللقب» نحو 352 ألف جنيه أمس في دور العرض، وتصدر إيرادات الأفلام المنافسة الأخرى، حيث احتل المرتبة الأولى بين الأفلام المنافسة، حسب ما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

بينما حقق فيلم «الجريمة» نحو 337 ألف جنيه، واحتل المرتبة الثانية أمس السبت بإيرادات دور العرض، وحقق فيلم «زيكو» إيرادات وصلت إلى 304 آلاف جنيه جاء بها في المرتبة الثالثة، وهو بطولة كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، وعدد من النجوم.

إيردات فيلمي 11:11 وتماسيح النيل

أما فيلم 11:11 فحقق إيرادات وصلت إلى 64 ألف جنيه، وحقق فيلم تماسيح النيل نحو 52 ألف جنيه، والفيلم من بطولة خالد الصاوي، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، ويزو، هنادي مهنا، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطربيلسي، بدرية طلبة، شريف حسني، سوزان نجم الدين، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج سامح عبد العزيز.

21 الف جنيه إيرادات فيلم معالي ماما

كما حقق فيلم معالي ماما، إيرادات وصلت إلى 21 ألف جنيه، بطولة الفنانة بشرى، وتجسد أحداث فيلم «معالي ماما» المشكلات التي تواجه الأم العاملة مع أولادها، إذ تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول أم عاملة ولديها العديد من المسؤوليات، وتعول 3 أطفال، ويحكي الفيلم عن علاقتها بأبنائها ومواجهتها للمشكلات والصعاب التي تواجهها معهم.

أما فيلم قمر 14، فحقق نحو 19 ألف جنيه أمس بدور العرض، ويتنافس بأكثر من دور عرض، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا منذ طرحه بدور العرض، وجاء في المرتبة الأخيرة فيلم الكاهن، بإيردات وصلت إلى 6 آلاف جنيه، ويضم مجموعة من كبار النجوم منهم: «حسين فهمي، محمود حميدة، جمال سليمان، درة، إياد نصار، فتحي عبدالوهاب، ومحمد ممدوح»، تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.