كاميرات مراقبة ترصد سرقة «عجل» داخل سيارة ملاكي بالمنيا في عز النهار

رصدت كاميرات مراقبة منزلية، واقعة سرقة مجهولين لـ«عجل» من حقل زراعي متاخم للكتلة السكنية، وذلك باستخدام سيارة ملاكي بإحدى قري مركز المنيا.

الواقعة حدثت بطريق يربط القرية بـ«الزراعي»»

الغريب أن الواقعة حدثت في عز النهار، وعلى طريق لا يخلو من المارة، سواء المواطنين أو سيارات الأجرة والملاكي، حيث يعد الوصلة التي تربط القرية بطريق «القاهرة - أسوان» الزراعي، مرورا بمزلقان السكة الحديد وترعة الإبراهيمية.

وفوجئ أهالي قرية زهرة، التي تقع علي بعد 10 كيلو مترات شمال مدينة المنيا، باختفاء «عجل» كان يرعى في حقل بمدخل القرية المؤدي لطريق «القاهرة - أسوان الزراعي، ويقدر سعره بمبلغ يتجاوز 10 الآف جنيه.

كاميرات المراقبة لم تحدد ملامح اللصين

عقب ذلك، بدأت أعمال البحث عن العجل واستمرت حتى منتصف النهار، وحينما فرغ أحد الجيران كاميرات المراقبة داخل منزله ظهر شخصان مجهولان لم تتضح ملامح وجههما في الفيديو يحومان حول الحقل بقصد السرقة، وأخذ أحدهما يراقب الطريق فيما كان الثاني يتوجه تجاه العجل الذي ربطه صاحبه بداخل الحقل، ثم فك قيده وجره، وفي هذه الأثناء ظهرت سيارة ملاكي كانت متوقفة بعيدا عن الحقل ثم اقتربت تدريجيا وأخذ اللصان يدفعان العجل تجه السيارة حتي تمكنا من وضعه بشنطة السيارة التي فرت هاربة.

وطالب أهالي القرية الأجهزة الأمنية بالتدخل لتحديد وضبط الجناة وإعادة العجل لصاحبه، في أسرع وقت، بعدما فشلا في الوصول إلي مرتكبي الواقعة بعد جهود بحث استمرت على مدار يومين.