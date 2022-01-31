النقل: شركة فرنسية تدير القطار الكهربائي.. وسعر التذكرة يراعي البعد الاجتماعي

أكد مصدر مسؤول في وزارة النقل، أنّ الوزارة تواصل التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي «السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان»، للتأكد من سلامة السكة ونظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات، موضحا أنّ جميع مناطق المشروع يتم تعقيمها وتطهيرها، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين، وجميع محطات القطار الكهربائي انتهى تنفيذها.

شركة فرنسية تدير القطار الكهربائي

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ شركة «RATP» الفرنسية العالمية ستدير القطار الكهربائي الخفيف LRT «السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان»، لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 سنة، موضحا أنّ الشركة لن ولم تتدخل في تحديد سعر تذكرة القطار الكهربائي، ووزارة النقل هي المنوطة بتحديد سعر التذكرة، إذ سيتم مراعاة البعد الاجتماعي عند تحديد سعر التذكرة.

توريد 10 قطارات كهربائية جديدة الفترة المقبلة

ومن جهته، أوضح اللواء الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنّه جارٍ توريد 10 قطارات كهربائية جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد وصول 12 قطارا، لافتا إلى أنّ القطار الكهربائي سيتم تشغيله رسميا أمام الجماهير خلال الشهور القليلة المقبلة، وتسعى وزارة النقل لتعظيم جدوى وسائل النقل الجماعي في الدولة، وربط خطوط شبكة مترو الأنفاق بوسائل النقل المتعددة، مثل القطار الكهربائي والمونوريل، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

خطة شاملة لتحديث الخطين الأول والثاني للمترو

وأضاف والي لـ«الوطن»، أنّ جميع مناطق مشروع تنفيذ القطار الكهربائي يتم تعقيمها وتطهيرها، لمواجهة متحور كورونا الجديد أوميكرون، لافتا إلى أنّ الهيئة لديها خطة شاملة لتحديث وتطوير الخطين الأول والثاني للمترو خلال الفترة المقبلة، كما أنّ الخط الرابع للمترو في شارع الهرم سيكون مفخرة للمواطنين وسيقدم خدمات أوروبية لجميع الركاب.