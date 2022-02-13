انقلاب سيارة محملة بمواد بناء في حي السلام بالقاهرة دون خسائر بشرية (صور)

شهد حي السلام أول بالقاهرة، انقلاب سيارة محملة بمواد بناء بجوار مطلع كوبري التعمير، وتم التنسيق مع المرور والتعامل معها ورفعها، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر، وتم تيسير حركة المرور.

تحذير بشأن التصالح في مخالفات البناء

وفي نطاق محافظة القاهرة، أكد حي شرق مدينة نصر للمواطنين على تخصيص شباكين بالمركز التكنولوجي بالحي لسداد رسوم نموذج 9 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، مناشدا الحاصلين على تلك النماذج بسرعة التقدم لسداد رسوم التصالح تجنبا لإلغاء طلب التصالح لعدم الجدية.

وحرصا على التصدي لكل أنواع المخالفات ولاسيما المخالفات الإنشائية في المهد، قام العميد أحمد انور عباس، رئيس حي شرق مدينة نصر، بالتنسيق مع إدارة الازالات لايقاف أعمال مباني مخالفة والتعامل مع مخالفات إنشائية لعقار تحت الانشاء بشارع المهدى بن بركة.

تشميع معرض سيارات

كما واصل حي شرق مدينة نصر حملاته لغلق المحلات التجارية المخالفة، وتم غلق وتشميع معرض سيارات داخل عمارات مشروع السويسري لإدارته دون ترخيص، كما تم غلق وتشميع شقة سكنية تم تحويلها إلى نشاط إداري بشارع أحمد قاسم لإدارتها دون ترخيص.