تنفيذ 93 مشروعا إسكانيا وتطوير عشوائيات بـ17.7 مليار جنيه في القاهرة

كشف تقرير صادر عن محافظة القاهرة، عن إنجاز 93 مشروعا في مجال تطوير خدمات الإسكان والعشوائيات بقيمة 17.7 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أن المشروعات شملت البرنامج القومي للإسكان، مثل مدينة بدر وحدائق العاصمة وسكن لكل المصريين بتكلفة 6.9 مليار جنيه، والبرنامج القومى للإسكان الاجتماعى بمدينة بدر بـ3.2 مليار جنيه، والبرنامج القومى للإسكان بمدينة 15 مايو بتكلفة 2.1 مليار جنيه، وتطوير محور جيهان السادات «الفردوس سابقا» بتكلفة 1.7 مليار جنيه، ومحطة مياة القاهرة الجديدة «أبو عويقل» بـ500 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة 350 مليون جنيه.

خدمات مياه الشرب والكهرباء

وذكر التقرير الصادر عن خطة محافظة القاهرة، أنه من المستهدفات التنموية في خطة 2021-2022 توجيه 1.9 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على توجيه 427.8 مليون جنيه لخدمات الكهرباء.

وبحسب التقرير، فإن مؤشرات عام 2017 توضح أن عدد المباني السكنية يصل إلى 643.9 ألف مبنى، ونسبة المباني المتصلة بمرافق المياه 96.3%، كما أن نسبة المباني المتصلة بمرافق الصرف الصحي 94%، وعدد محطات الصرف الصحي 4 محطات بقدرة فعلية 1461 ألف متر مكعب، وعدد محطات المياه النقية 11 محطة وكمية المياه المنتجة 1696.4 مليون متر مكعب.

محور جيهان السادات

ومن المشروعات التى تشهد القاهرة تنفيذها محور جيهان السادات «الفردوس سابقا»، بطول 17 كيلو مترا، ويمتد تنفيذه على ثلاث مراحل، ويربط بين وسط القاهرة والمحاور الرئيسية الطولية من «صلاح سالم – كريق الأوتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوي - الطريق الدائري - القاهرة الجديدة»، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ويمتد محور جيهان السادات من ميدان تاكي بشارع الفردوس حتى امتداد محور المشير طنطاوي، بتكلفة تبلغ نحو 1.2 مليار جنيه، ويساهم في تقليل الكثافات المرورية على الطرق القائمة بمناطق مصر الجديدة وغرب مدينة نصر وكوبري 6 أكتوبر، وتم تأهيل كوبري الفردوس بشارع صلاح سالم، وإنشاء أسوار على واجهات المقابر تتماشى مع التراث المعماري والحضاري.