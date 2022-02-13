«تعليم القاهرة» توافق على تمديد الندب للمعلمين حتى 30 يونيو 2023

وافقت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، على استمرار تمديد الندب للمعلمين اعتباراً من 1 يوليو 2022 حتى 30 يونيو 2023 وفقاً للكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2020، لحين الانتهاء من البت في إجراءات النقل، مشددة على جميع الإدارات التعليمية بضرورة تنفيذ القرار بدقة، وفق مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه.

وفي سياق متصل، شكلت المديرية غرفة عمليات مركزية لمتابعة استعدادات المدارس للفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقه يوم السبت الموافق 19 فبراير الجاري، وسط إجراءات وقائية مشددة في جميع الفصول لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن الدراسة حضورية في المدارس.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي تعلن في صورة تقديرات

وشددت المديرية في بيان لها، على جميع المدارس بضرورة البدء في إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصفين الأول والثاني الثانوي، موضحة أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي تعلن في صورة تقديرات وليس درجات لأنه سيجري إعلان الدرجات في نهاية العام الدراسي.

ونوهت إلى أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، موضحة أن الأسئلة وضعت وفق المواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى عدم مشاركة العاملين بنظام الحصة في أعمال الامتحانات.

ضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية

وقال ياسر أنس مدير عام التعليم العام بالمديرية، إن المديرية شددت على جميع المدارس بضرورة الاستعداد الجيد للفصل الدراسي الثاني وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم، موضحاً في بيان له، أنه غير مسموح لأي معلم بدخول المدرسة دون حصوله على لقاح كورونا، مؤكداً على أولياء الأمور والطلاب بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.