معلمة تصفع طالبا وتسكب مياه على كتابه.. و«تعليم القاهرة» تكشف التفاصيل

كشفت أمل علي، مدير إدارة مصر الجديدة التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، تفاصيل صفع معلمة لطالب، وسكب المياه على كتابه في مدرسة لغات بمصر الجديدة، قائلة: «تقدمت ولية أمر الطالب إلى الإدارة، بشكوى تفيد بذلك، وجرى تحويل الواقعة إلى الشئون القانونية للبت فيها».

لم يجر وقفها عن العمل لحين ظهور تحقيقات الشئون القانونية

وأضافت «أمل»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المعلمة تعمل في المدرسة منذ أربعة سنوات، ومشهود لها بمستواها المتميز في العملية التعليمية، موضحة أنه لم يجر وقفها عن العمل، لحين ظهور تحقيقات الشئون القانونية في الواقعة، لافتة إلى أن المدرسة حريصة على توفير تعليم على مستوى متميز لجميع الطلاب.

المدرسة تشمل 70 فصلا لجميع المراحل التعليمية

وأشارت أمل علي، إلى أن المدرسة تشمل 70 فصلا لجميع المراحل التعليمية، بداية من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الثانوي، وجرى تطويرها بشكل أفضل، حتى توفر بيئة تعليمية جذابة للطلاب.

استعدادات مكثفة لامتحانات الفصل الدراسي الأول

وفي سياق منفصل، أكدت أمل علي، أنه يجر حاليا الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، لجميع المراحل التعليمية «الابتدائية والإعدادية والثانوية»، موضحة أنه تم التنبيه على جميع المدارس، بضرورة تكثيف الإجراءات الوقائية المشددة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير الفصول بصفة مستمرة.

وأوضحت أنه جرى تجهيز قوائم نهائية بأسماء الطلاب وذلك لتوزيعهم على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي وتجنب الكثافة الطلابية، مشددة على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات ومراجعة المقررات الدراسية وفق الخطة الدراسية التي حددتها وزارة التربية والتعليم.