حالة الطقس غدا الإثنين 14-2-2022.. أمطار خفيفة والحرارة تصل إلى صفر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس، غدا الإثنين الموافق 14فبراير، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، أما ليلا فيكون الطقس شديد البرودة على الأنحاء كافة، يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الجوية المتوقعة

وأوضح خبراء الأرصاد في بيان منذ قليل، أنّ طقس الغد يشهد فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على السواحل الشمالية الغربية، ويتوقع وجود شبورة صباحية تزداد كثافتها من 4 صباحا وحتى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيتوقع أن تكون حالة الطقس خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 ومترين، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن الجمهورية.

القاهرة 20 10

الإسكندرية 18 11

وادي النطرون 20 11

طنطا 20 10

شبين الكوم 20 10

دمنهور 20 10

بلطيم 19 11

مطروح 18 11

السلوم 18 10

سيوة 18 06

بورسعيد 18 11

دمياط 18 11

الزقازيق 20 10

المنصورة 20 10

الإسماعيلية 19 10

السويس 19 10

العريش 18 11

رفح 18 11

رأس سدر 23 11

نخل 19 00

نويبع 22 16

طابا 20 14

كاترين 15 02

الطور 21 10

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 23 13

مرسى علم 22 12

الفيوم 21 05

بني سويف 2107

المنيا 2107

أسيوط 21 06

سوهاج 22 06

قنا 26 09

الأقصر 27 09

أسوان 27 10

إدفو 26 10

أبوسمبل 2312

الوادي الجديد 24 08

شلاتين 25 12

أبورماد 25 13

حلايب 22 12

رأس حدربة 22 12