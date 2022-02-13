تركيب 1620 وصلة مياه مجانية للأكثر احتياجا بالمنيا بـ8.7 مليون جنيه

أعلنت جمعية الأورمان، البدء في تركيب 1620 وصلة مياه شرب نظيفة للأسر الأكثر احتياجًا، بتكلفة 8 ملايين و748 ألف جنيه، بقرى محافظة المنيا.

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنيا وجمعية الأورمان، انطلاقا من حرص واهتمام اللواء أسامة القاضى المحافظ، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

معايير اختيار الأسر الأكثر احتياجا

وشكل ربيع محمد عبد الجليل مدير مكتب الأورمان بالمنيا، فريق عمل، ضم كلا من محمد سليم وحمدي مندي، لاختيار الأسر المستفيدة وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

خدمات الأورمان مجانية

وقال محمود فؤاد، نائب مدير عام الأورمان، إن الهدف من تركيب وصلات المياه توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية، موضحا أن المواطن المستفيد من أى خدمات الأورمان لا يتحمل أي تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان.

وأضاف «فؤاد»، أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجُا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة وتحت إشراف ورعاية مديرية التضامن الاجتماعى، منوها أن فريق عمل الأورمان المنتشر نجح في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظة، وبخاصة القرى الأشد احتياجًا.

يذكر أن جمعية الأورمان ركبت على مدار الأعوام السابقة 19525 وصلة مياه شرب لمنازل المستحقين على مستوى قرى ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة.