تربويون يضعون روشتة الاستعداد للفصل الدراسي الثاني.. منها تنظيم الوقت

وضع تربويون، روشتة الاستعداد للفصل الدراسي الثاني، المقرر انطلاقه اعتبارا من السبت 19 فبراير الجاري، مؤكدين ضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية، التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس، إن المناهج المخصصة للفصل الدراسي الثاني تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، لافتاً إلى أنه لم يتم حذف أي أجزاء من المقررات التعليمية المقدمة للطلاب.

وذكر، أن أجزاء المناهج الدراسية مرتبطة ببعضها البعض حتى تقدم للطالب معلومة كاملة وتفصيلية.

الاعتماد على موقع وزارة التربية والتعليم

وحث «شحاتة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أولياء الأمور بضرورة الاعتماد على معرفة المعلومات المقررة في المناهج الدراسية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، محذراً من الاعتماد على أي معلومات منتشرة على مواقع تواصل الاجتماعي أو أي مصادر غير معروفة.

وأضاف أستاذ المناهج، أنه يمكن لأولياء الأمور الاعتماد ببنك المعرفة للتدريب على الأسئلة التي تخص المقررات التعليمية، وفهم كيفية الإجابة عليها مثل منصة «مدرستنا 1 ومدرستنا 2»، موضحاً أن المنصات تفيد الطلاب في التعرف على فلسفة التعليم الجديدة.

ووصف لجوء أولياء الأمور والطلاب للكتب الخارجية والدروس الخصوصية، بأنه «مضيعة للوقت»، مبررا ذلك بأن أسئلتها خارج فكرة الامتحانات النهائية، وتقلل من اعتماد الطالب على النفس.

جمع أكبر قدر من المعلومات

ونوه بأن وزارة التربية والتعليم، تتبع نظرية التعلم المدمج للطلاب داخل المدارس، التي تعتمد على التعليم المباشر «وجهاً لوجه» والتعليم غير المباشر «أون لاين»، للمساعدة على جمع أكبر قدر من المعلومات للتعلم داخل المدرسة، لافتاً إلى أن الوزارة حرصت على تدريب المعلمين خلال إجازة نصف العام الدراسي على طرق التعلّم الإلكتروني.

وحث الدكتور محمد أنور، الخبير التربوي، الطلاب بضرورة استغلال فترة إجازة الفصل الدراسي الأول في الترفيه وممارسة الأنشطة المختلفة، التي تنمي مهاراتهم قبل بدء الدراسة في الترم الثاني، مشدداً على تنظيم الوقت حتى يستغل الطالب فترة الفصل الدراسي الثاني بشكل جيد.

ووصف «أنور» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، منهج صفوف النقل بـ«الجميل»، مشددا على طلاب الصف الثالث الثانوي، باستغلال الوقت بشكل جيد للاستعداد قبل الامتحانات التي تعقد في شهر يونيو المقبل.

وشدد على أولياء الأمور بالتعامل مع الطلاب برفق لأن أساليب التعليم حاليًا مختلفة عن الفترات الماضية، لافتاً إلى أن مستوى المعلمين، متميز بنسبة كبيرة، لكن تواجههم بعض المشكلات المتمثلة في كثافة الفصول، مؤكداً على استخدام الطرق الحديثة في التعليم.

وأشار إلى أن منهج الصف الرابع الابتدائي الجديد يعتمد على الأنشطة والفهم وليس الحفظ والتلقين، والتدريس غير المباشر له تأثير إيجابي وسلبي على الطالب ويتوقف على مدى استخدامه للوسائل لتعليمية الجديدة.