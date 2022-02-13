«المهنية للمعلمين» تعلن فتح باب التقدم للراغبين في تجديد اعتماد المدربين

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، فتح باب التقدم لمن يرغب في تجديد اعتماد المدربين والمراجعين الخارجين السابقين، اعتبارا من الثلاثاء 15 فبراير، لمدة أسبوعين، على أن تسلم ملفات التقدم بتجديد الاعتماد، مستوفاة إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين، التابع له المتقدم، وفق الشروط والإجراءات المعتمدة من الأكاديمية المهنية للمعلمين، على النحو التالي:

- تجديد اعتماد مدرب تخصص.

- تجديد اعتماد مدرب تربوی عام.

- تجديد اعتماد مراجع خارجی.

شروط اعتماد المدربين

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، شروط اعتماد المدربين في مجال الاعتماد السابق:

- أن يكون سبق اعتماده من الأكاديمية المهنية للمعلمين

- أن يكون المتقدم على رأس العمل

- أن يكون المتقدم حاصل على تقدير ممتاز أو ما يعادلها

- أن يكون سبق اعتماده من الأكاديمية المهنية للمعلمين

- أن يكون المتقدم على رأس العمل

- اجتياز اختبار الاكاديمية بنسبة لا تقل عن e

- اجتياز المقابلة الشخصية للجنة الاعتماد بنسبة لا تقل على 65%

- إقرار بالالتزام بأخلاقيات التدريب والتعليمات، والموافقة على شروط وإجراءات الاعتماد المطبقة بالأكاديمية، والقواعد واللوائح المنظمة عند تكليفه بالعمل

- الأكاديمية غير ملزمة بتكليف أيا من الحاصلين على

شهادة الاعتماد كمدرب معتمد بأعمالها المرتبطة بالتنمية المهنية للمعلمين

- يلتزم المتقدم بالإجراءات والرسوم.

الشروط المطلوبة للمعلمين الذين لديهم أخطاء في بيانات صحف أحوالهم

- مستند خطاب صريح واضح ومعتمد من قبل مدير المديرية موجه إلى مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين.

- صورة طبق الأصل من عقد العمل كمعلم مساعد أو من قرار التعيين، موضحا به الوظيفة المتعاقد أو المعين عليها بصب الأحوال

-يطلب من مدير الإدارة في الخطاب التصويب من الوظيفة الخطأ إلى الوظيفة الصواب دون أدنى مسئولية على الأكاديمية المهنية للمعلمين.

- صحيفة أحوال جنائية «فيش وتشبيه».

- صورة مطابقة للأصل من القرار الخاطئ الذي يجرى فيه التعديل.