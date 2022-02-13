الكشف على 712 مواطنا في أولى قوافل «حياة كريمة» بالمحلة

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن انطلاق أولى قوافل مبادرة «عينيك في عنينا» لمكافحة مسببات العمى بقرية بشبيش بمركز المحلة الكبرى، بالتعاون مع مؤسسة «صناع الخير» وبنك مصر، وذلك في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري.

تسليم نظارات وتقديم العلاج بالمجان

وخلال القافلة، قامت نخبة من أطباء العيون بالكشف على 712 مواطنا، حيث تم تسليم 275 نظارة بالمجان، وإعطاء العلاج اللازم لـ259 مواطنا، بالإضافة إلى تحويل 126 حالة في حاجة لإجراء عمليات إلى المستشفى، وفي سبيل التيسير على المواطنين في معاملاتهم الحكومية؛ قام مندوب من بنك مصر باستخراج كروت فيزا «ميزة» لعدد من الحالات التي ترددت على القافلة بالمجان.

وأكد محافظ الغربية استمرار تنفيذ القوافل الطبية المجانية في الفترة القادمة، للوصول لأكبر عدد من المواطنين غير القادرين بكافة مراكز وقرى المحافظة وتوفير العلاج اللائق واللازم لهم، موجها الشكر لكافة الجهات الشريكة من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل مع الدولة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

المبادرة بتعاون بين صناع الخير وبنك مصر ورعاية رئيس الوزراء

من جانبه أكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصناع الخير، أن القافلة تأتي في إطار التعاون الدائم بين صناع الخير وشركاء التنمية، وبخاصة مؤسسة بنك مصر للتنمية، وبرعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمتابعة وتنسيق كامل مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وذلك بهدف تقديم خدمات طبية ذات جودة في مجال العيون لكل أهالي قرى «حياة كريمة» في الغربية، وأن القافلة تأتي ضمن سلسلة القوافل التي تنظمها صناع الخير داخل قرى «حياة كريمة» بشكل أسبوعي في المحافظة.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تنظيم القافلة بحضور عبد الوهاب الحضري عضو المكتب الفني للمحافظ ، والدكتورة زينب سامي منسق مبادرة «حياة كريمة» بالغربية، وعدد من قيادات بنك مصر ومؤسسة صناع الخير، وتم تقديم جميع خدمات القافلة بالمجان تماماً، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، وأكدت عليها وزارة الصحة المصرية، للحد من انتشار فيروس «كورونا».