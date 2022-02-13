عرض المتهم بقتل جده بمنشأة القناطر على الطب الشرعي لتحليل المخدرات

أمرت جهات التحقيق، بحبس المتهم بقتل جده بسبب أنبوبة غاز بمنطقة منشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات لبيان هل كان المتهم وقت ارتكاب جريمته تحت تأثير المخدرات من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه وصرحت بدفن الأشلاء بعد إجراء تحليل البصمة الوراثية.

وأجرت «الوطن» بثًا مباشرًا من موقع مسرح الجريمة لكشف كواليس الواقعة، بعدما ذاع صيتها وسط أهالي المنطقة والحديث ما زال مستمرا بين ألسنة الجيران.

بداية الواقعة

ترجع التفاصيل حينما تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا يفيد بمقتل عامل تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، بقرية في منشأة القناطر، فتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتم مناظرة جثة القتيل، وتبين أنه مسن، مصاب بجروح قطعية، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وأنه فارق الحياة عقب نقله إلى المستشفى، حيث تلقى العلاج إلا أنه لقى مصرعه عقب ذلك، وتوصلت تحريات الرائد إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر، إلى أن حفيد المجني عليه «عاطل» يبلغ من العمر ما يقرب من 22 عاما، يتعاطى مواد مخدرة، شرع في سرقة أنبوبة غاز من منزل القتيل، لشراء المخدرات، إلا أن المجني عليه منعه من السرقة، فاعتدى المتهم عليه بسكين.

المتهم يمثل الجريمة

واصطحب فريق من النيابة العامة والأجهزة الامنية المتهم تحت حراسة أمنية مشددة لإجراء معاينة تصويرية لمسرح الجريمة، كما تم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وعقب الانتهاء من مناظرة الجثة تم نقله إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة التي قررت تشريح الجثة، والتصريح بدفنها، وتولت التحقيق.