مصرع عامل انهارت عليه حفرة أثناء عمله في الصف

شهدت منطقة الصف جنوب الجيزة، واقعة مأساوية، حيث لقي عامل مصرعه، بعد أن انهارت عليه حفرة أثناء المشاركة في أعمال حفر بأحد شوارع القرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثمان.

جثة داخل الحفرة

ترجع تفاصيل الواقعة لتلقي اللواء مدحت فارس مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف، يفيد بمصرع عامل في العقد الثاني من العمر، انهارت عليه حفرة في قرية بالصف، وذكر شهود عيان أن الجثة لعامل وأنه لقي مصرعه بعد انهيار الحفرة عليه بعد مشاركته في أعمال حفر بأحد شوارع القرية، حيث انهارت عليه الأتربة المستخرجة من الحفرة، ما أسفر عن مصرعه بداخلها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لانتشال جثته، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.