استبعاد «الفيشاوي» من فيلم «عودة طاقية الإخفا».. والتصوير خلال أيام

قرر المنتج والمؤلف يوسف حسن بوسف، بدء تصوير المشاهد الأولى من فيلم «عودة طاقية الإخفا» نهاية شهر فبراير الجاري، على أن بروفات الترابيزة الخاصة بالاستعدادات النهائية لتصوير الفيلم تسير على قدم وساق، رغم استبعاد الفنان أحمد الفيشاوي من بطولة الفيلم.

«عودة طاقية الإخفا» يضم نخبة كبيرة من الفنانين

وأضاف منتج فيلم «عودة طاقية الإخفا»، في بيانٍ صحفي، أن الفيلم يعتبر بطولة جماعية، ويضم نخبة كبيرة من الفنانين، وتدور فكرته حول: «ماذا تفعل لو تكشفت لك نوايا البشر تجاهك من خير أو شر؟».

وأضاف مؤلف الفيلم أن قصة «عودة طاقية الإخفا» لا تتشابه من قريب أو من بعيد مع قصة فيلم «سر طاقية الإخفا» الذي قام ببطولته سابقًا الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم.

أبطال وصناع فيلم «عودة طاقية الإخفا»

يذكر أن فيلم «عودة طاقة الإخفا» يشارك في بطولته نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم الفنانة نانسي صلاح، ومحمد أسامة الشهير بـ«أوس أوس» والفنانة ليلى عز العرب ومحمود الليثي وتوني ماهر وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف الكاتب يوسف حسن يوسف، ومن إخراج رامي رزق الله.

يذكر أنّ الفنان أحمد الفيشاوي انفصل عن زوجته ندى الكامل، نهاية شهر ديسمبر الماضي، وذلك بعد قصة حب جمعتهما لسنوات، حيث كشفت الأخيرة عن الانفصال بشكلٍ مفاجئ، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».