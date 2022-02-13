الزراعة: إنشاء وحدة رصد إلكترونية للتغيرات المناخية خلال أشهر قليلة

قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ العام الماضي شهد 23 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بنحو 1070 فدانا، وتم إزالة أكثر من 13 ألف حالة منها، حيث جرى استرداد 650 فدانا.

أهمية الأراضي الطينية القديمة

وأضاف «الشناوي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، أن الأراضي الزراعية الطينية القديمة التي تكونت على مدار ملايين السنوات الماضية يمكنها الزراعة 3 زرعات، وبالتالي فإن خسارة متر واحد منها بمثابة خسارة جزء من الإنتاج النباتي لمصر.

وحول آليات حصر التعديات، أوضح: «في السابق كان يتم استخدام الحفر اليدوي بالعين المجردة، لكننا الآن نستخدم التحول الرقمي ونستفيد من تقنية التغير المناخي وهناك إجراءات حثيثة لإنشاء وحدة رصد التغيرات المناخية إلكترونية في غضون شهور قليلة، وتستهدف رصد التغيرات المكانية لحظيا».

غرفة مركزية مرتبطة بمحافظات الجمهورية لمنع التعديات

وأكد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «سنبدأ بغرفة مركزية مرتبطة بمحافظات الجمهورية ستعمل طيلة ساعات اليوم وستوفر علينا جهدا كبير وتساعدنا في منع التعديات على الأراضي الزراعية».

وأوضح: «من يحصل على الدعم عليه الحفاظ على الأراضي الزراعية لأنها تقوم بتأمين الأمن الغذائي للمواطن المصري».

وأشار إلى أن وجود عدة أشكال من التعديات منها التجريف والتشوين والبناء، متابعا: «نعمل على التحرك بسرعة لتنفيذ الإنقاذ السريع والإزالة في المهد حتى تعود الأرض الزراعية إلى حالتها مباشرة».