فاروق فلوكس: «مكنتش متوقع إني هتكرم لوحدي.. بكيت وقلت يا رب ده كتير عليا»

قال الفنان فاروق فلوكس، إنّ الكلمات ليست كافية للتعبير عن سعادته بسبب تكريمه من جانب الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، في المسرح القومي بمنطقة العتبة، موضحًا: «مكنتش متوقع إن ده يحصلي بالشكل ده، كنت متوقع إني هتكرم مع مجموعة من الزملاء والزميلات، اتعمل لي حفلة على أعلى مستوى والدموع نازلة من عيني وبقول يا رب ده كتير عليّ».

وأضاف «فلوكس» في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة على قناة ON: «الحمد لله رب العالمين إني اتكرمت بعد مشوار 65 سنة وكنت طالب في كلية الهندسة، وأشكر وزيرة الثقافة على الكلام الرائع الذي قالته في حقي، وأنا سعيد جدًا بأن هناك في الدولة من يقدر مشوار الفنانين بهذا الشكل».

يرفض مصطلح الدور الثاني

وأشار، إلى أنه يرفض مصطلح «الدور التاني»، موضحًا أن الفنان الذي يخلص في تجسيد الدور الثاني يكون نجما، على غرار ما فعله في مسلسل عائلة الحاج متولي مع الراحل نور الشريف: «شخصيتي مش محبوبة ودمها تقيل، لكن أنا عملته بشكل يطلع بمهظر الراجل الأونطجي ودمه خفيف، ونور الشريف قال هو اللي يعمل الدور ده».

وتابع: «هذا التكريم تاج فوق رأسي وجيلي، فقد كنا مرحلة انتقالية بعد الجيل السابق علينا، وكان كل الفنانين فيه موهوبين للغاية، أما جيلنا فقد تخرج الفنانون فيه من الجامعات، مثل عادل إمام وسمير غانم وفؤاد المهندس».

سر التحاقه بكلية الحقوق بعد انتهاء الدراسة في الهندسة

ولفت «فلوكس» إلى أنه انتسب إلى كلية الحقوق بعدما تخرج من كلية الهندسة: «نجحت في اختبارات المعهد العالي للسينما وحصلت على المركز الأول، وكتبت إقرارا على نفسي بأنني سألتزم بالمواعيد، لكن العميد المسؤول عن المعهد حينها كان حسن فهمي وهو أستاذي الذي درس لي في قسم ميكانيكا الإنتاج بكلية الهندسة».

وأردف: «كان يُطلب من المتقدمين توقيع إقرار يفيد بأن الموظفين سيلتزموا بمواعيد المعهد، وعندما قرأ حسن فهمي الإقرار قالي لي مش هقبلك لأنك مكلف، مقدرش اقبلك، وقلتله هاجي والتزم لكنه لم يقبلني، مما اضطرني للانتساب لكلية الحقوق».