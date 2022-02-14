حظك اليوم برج العذراء الاثنين 14-02-2022 مهنيا وعاطفيا

صفات وميزات عديدة تمتلكها أنثى برج العذراء في الحب، فيعرف عنها أنها لا تحب بسهولة ولا تقع في الحب سريعا ولا تنخدع بالكلمات مثل غيرها، فالحب عندها أفعال وليس أقوال، كما يصعب إرضاؤها، فينبغي أن يكون شريكها قادراً على تحقيق رغباتها، وأمانيها، ولا ترتبط سريعا وتجد شريك حياتها في سن متأخرة، فتؤمن دائما بأنها ستجد الحب الحقيقيّ الصادق، إلا أنها ترفض الحب الخيالي المقتبس من القصص والروايات.

كما تتمتع أنثى برج العذراء بحس عالٍ من العاطفية والمشاعر، غالباً ما تتطلع إلى الكمال، وهنا قد تصاب أنثى العذراء بخيبات الأمل والانتكاسات، وقبل أن تدخل في أيّ علاقة عاطفية، تقوم بتحليل لشخصية الطرف الآخر، وتضعه في العديد من الاختبارات كما تبحث في عيوبه حتى تقدر على تكوين رأيها به، ونظرا لأنها تبحث عن الكمال ولا أي شيء يستهويها فهي لا تجد الحب إلا بعد انتظار طويل.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

يحذر علم الفلك والأبراج اليوم مواليد برج العذراء على الصعيد المهني ويطالبهم بالحذر وعدم الإعلان عن خططهم والتزام الكتمان ومن المهم أن تبتعد عن الزهو بنفسك في حديثك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

حظك اليوم بمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي، اليوم مناسب للدراسة والتأمل ولإعادة حساباتك ومراجعة تجاربك السابقة.

مميزات مواليد برج العذراء

هناك العديد من الصفات التي يتمتع بها مواليد برج العذراء وهي قوة الشخصية والمرونة الكبيرة وخفة الظل ويتمتعون بالجسد القوي والقدرة العالية على تحمل التعب والإرهاق والضغوط في العمل، كما أنه صادق في أحاسيسه ومشاعره كثيرا، فهو صريح ولا يحب الكذب أبدا لدرجة تصل إلى أبداء رأيه بطريقة تزعج من حوله كثيرا.

كما أنه صديق وفي لا يخذل الآخرين أبدا وكل من يطلب مساعدته مادام في حاجة إلى ذلك، ومولود برج العذراء منسق ومرتب فهو يحب جمال المنظر والترتيب، فهو يميل إلى الترتيب وتنسيق الأمور بعيداً عن الفوضى، كما أنه يخفي مشاعر عميقة عن الآخرين، بسبب الواجبات والمسؤوليات الكبيرة التي تقع عليه، وسعيه الدائم إلى تحقيق مطالبه في فترة زمنية قصيرة وقد يقضي ليله بلا نوم ليكمل إنجاز أعماله.