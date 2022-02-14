أسعار الدواجن اليوم الاثنين 14-2-2022 في مصر

تذبذب في الأسعار شهدته بورصة الدواجن خلال الأيام الماضية، إذ سجلت ارتفاعا في بعض مشتقاتها مقارنة بالأيام الماضية.

ودائما ما يبحث الناس عن أسعار الدواجن نظرا لأنها من الأطعمة المفضلة للكثيرين من لحوم ووراك وأجنحة وبانيه وشيش طاووق وبيض وغيره، علما بأن انخفاض أسعارها مقانة باللحوم يجعل العديد من الأشخاص يقبلون على شرائها للتوفير.

وفي هذا الصدد، وفي إطار اهتمام الكثيرين بالبحث عن الدواجن، تستعرض الوطن فيما يلي أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، وفق الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، واالتي استقرت اليوم عند نفس الأسعار منذ يومين، ووفق جولة لـ«الوطن» على بعض الأسواق، وجاءت الأسعار كالتالي.

أسعار الدواجن اليوم

وقال «السيد»، إن أسعار الدواجن البيضاء سجلت في المزرعة اليوم نحو 30 جنيهًا، للكيلو جرام لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 34 جنيهًا، أما الدواجن البلدي في المزرعة فسجلت نحو 37 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 43 لـ55 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر كرتونة البيض بالمزرعة اليوم بين 50 إلى 60 جنيهًا؛ ليصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 59 جنيها ويصل حتى 65 جنيها.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

ووفق جولة «الوطن» على عدد من المحلات التجارية الكبري بمنطقة الدقي، والأسواق الشعبية في منطقة امبابة، جاءت أسعار الدواجن ومشتقاتها كما يلي.

ووصل سعر كيلو الدبابيس إلى 37 جنيهًا، وسجل الكيلو جرام من الأوراك اليوم نحو 38 جنيهًا، وبلغ سعر الأجنحة نحو 26 جنيهًا، فيما وصل سعر الفرخة المجمدة وزن 1500 جرام إلى نحو 52 جنيهًا، وبلغ سعر الهياكل نحو 24 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر البانيه اليوم نحو 90 جنيهًا للكيلو جرام، وبلغ سعر الشيش طاووق اليوم نحو 45 جنيهًا.

وووصل سعر الفرخة البلدي التي تزن نحو 1500 جرام إلى نحو 70 جنيهًا، وسجل سعر الشيش طاووق متبل نحو 49 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو البط نحو 45 جنيهًا، ووصل سعر الرومي إلى نحو 67 جنيهًا، ووصل سعر الأرنب وزن 2 كيلو مذبوحًا ومعبأ في أكياس، إلى نحو 97 جنيهًا.